The Last of Us-Serie: Joel hätte sich in der ersten Folge fast infiziert - Habt ihr's gemerkt?

In den wöchentlich neuen Folgen der The Last of Us-Adaption von HBO erfahren wir nicht nur, wie es mit Joel und Ellie ganz aktuell weitergeht, sondern lernen auch immer wieder Neues über das Serienuniversum an sich. Auch wenn vieles der bekannten Welt aus dem Spiel gleicht, zeigen sich immer wieder spannende Unterschiede. Besonders cool: In Episode 3 haben wir etwas über die Infektion gelernt, das die erste Folge noch einmal in einem ganz neuen Licht dastehen lässt.

Das passiert am Tag des Ausbruchs

In der neuen Episode, die in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar erschienen ist, fragt Ellie Joel über die Anfänge der Katastrophe aus. Joel, der zunächst wenig Lust auf das Gespräch hat, antwortet ihr letztendlich doch ehrlich und erklärt, dass der mutierte Cordyceps sich höchstwahrscheinlich über bestimmte verseuchte Lebensmittel rasend schnell ausgebreitet hat. Er nennt als Beispiel Zucker und Mehl.

Denken wir jetzt an den Beginn der Serie zurück, dann fällt uns etwas auf: An dem Tag, an dem das ganze Übel seinen Anfang genommen hat, sind die beiden nur durch glückliche Umstände einer möglichen Infektion entgangen. Sie hatten nämlich an dem Tag, den wir erleben, mehrmals vor, entsprechende Lebensmittel zu essen.

Warum fast infiziert? Gleich beim Frühstück will Sarah eigentlich Geburtstags-Pancakes für Joel machen, aber die Backmischung dafür fehlt. Darum gibt es Rührei (mit ein paar Schalen). Am Abend soll Joel außerdem einen Kuchen mitbringen, doch das vergisst er nach seinem stressigen Arbeitstag glatt. Sarah bekommt zwischendurch auch noch Kekse von ihrer Nachbarin angeboten, lehnt diese ab, weil Rosinen statt Schokolade untergemischt sind.

Zwar können wir unmöglich mit Sicherheit sagen, dass Joel und Sarah sich mit diesen Lebensmitteln infiziert hätten, aber wir gehen davon aus, dass die Serienschöpfer*innen uns mit diesen Szenen zum Nachdenken bringen wollten. Gerade dass wir am Abend erleben, dass sich die Nachbarsfamilie tatsächlich infiziert hat, legt die Verbindung noch einmal nahe.

The Last of Us in Deutschland gucken - Wann kommt Folge 4?

Die HBO-Serie zu Naughty Dogs postapokalyptischen Hit The Last of Us wird in Deutschland exklusiv auf Sky ausgestrahlt und kann über die Sky-Streamingdienste WOW und Sky Q gestreamt und geschaut werden. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt, am 6. Februar erscheint Folge 4 der Show. Den kompletten The Last of Us-Sendeplan auf Sky/WOW findet ihr in dieser GamePro-Übersicht.

Ist euch dieses spannende Detail rückblickend aufgefallen?