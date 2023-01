The Last of Us-Serie: Das sind die Fireflys und das wollen sie erreichen

In der Nacht von Sonntag auf Montag lief bei Sky/WOW die Serienadaption zu The Last of Us an. In der Pilotfolge habt ihr viele der wichtigen Charaktere bereits kennengelernt. Womöglich ging es euch aber, was die Fireflys angeht, ein bisschen zu schnell - gerade, falls ihr das Spiel nie gezockt habt. Was genau hat es mit dieser Gruppierung, die Ellie anfangs gefangenhält, auf sich? Was wollen diese Leute? Wir stellen euch die Fraktion vor.

Keine Sorge, Spoiler nur zur ersten Episode: In diesem Artikel werden wir nur auf die Geschehnisse in der ersten Folge eingehen und euch Hintergrundwissen zu den Fireflys vermitteln. Spoiler zu späteren Ereignissen vermeiden wir.

Das sind die Fireflys

In der Serie seht ihr Ellie, die Protgaonistin von The Last of Us, zum ersten Mal als Gefangene der Fireflys. Ihr lernt außerdem Marlene, die Anführerin der Gruppierung, kennen. Wer die Spiele kennt, hat bereits einiges mehr über die Fireflys erfahren, wer sie allerdings nicht gespielt hat, könnte etwas verwirrt sein.

Die Fireflys sind eine Widerstandsgruppe, die sich gegen die strenge militärische Führung in den Quarantänezonen auflehnt. Diese gesicherten Bereiche, in die sich Überlebende zurückziehen, haben sich überall in den USA gebildet. Geführt werden sie von der sogenannten FEDRA (Federal Disaster Response Agency), die die Sicherheit so gut wie möglich gewährt, aber gleichzeitig mit harter Hand regiert. Wie wir in der Serie erleben, ist der Alltag in den Zonen für die normalen Anwohner*innen ziemlich hart. Darum macht sich auch immer wieder Unmut breit - und manche schließen sich den Fireflys an.

Sie sind die Gegenspieler*innen der FEDRA und versuchen, die Kontrolle an sich zu bringen, um Veränderungen herbeizuführen, womit sie jedoch bisher wenig Erfolg hatten. Das Erkennungszeichen der Widerstandsbewegung ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein stilisiertes Glühwürmchen. In der Serie könnt ihr sehen, wie ein Firefly-Graffiti in der Zone überstrichen wird. Das Motto der Gruppierung ist, ebenfalls passend zum Insekt: Look for the light (also: Halte nach dem Licht Ausschau).

Was euch genau bei weiteren Zusammentreffen mit den Fireflys zu erwartet, wollen wir euch an dieser Stelle noch nicht verraten, um euch nicht zu spoilern. Auch wohin sie Ellie bringen wollen und warum, werdet ihr später selbst herausfinden.

Hattet ihr Probleme, zu verstehen, wer genau die Fireflys sind und was sie vorhaben?