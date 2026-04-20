The Last of Us 3: Insider spricht von ganzer Gemeinschaft Immuner – und würde Ellies GEschichte damit auf den Kopf stellen

Ein bisher unbekannter Teil der Lore könnte Stoff für einen möglichen dritten Teil liefern.

Stephan Zielke
20.04.2026 | 10:15 Uhr

Ist Ellie vielleicht gar nicht als einzige immun? Ist Ellie vielleicht gar nicht als einzige immun?

Ein ehemaliger Entwickler von Naughty Dog hat neue Details zur Welt von The Last of Us geteilt – und stellt dabei eine zentrale Annahme der Reihe infrage. Was, wenn nicht nur Ellie immun ist, sondern deutlich mehr Menschen?

Ellie ist nicht allein

In einem Podcast von Kiwi Talkz spricht der frühere Lighting Artist Gabriel Betancourt darüber, dass Serien-Schöpfer Neil Druckmann schon früh deutlich mehr Hintergrundgeschichte ausgearbeitet hat, als es in die fertigen Spiele geschafft hat.

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Darunter offenbar auch eine spannende Idee:

Es gibt eine ganze Gemeinschaft von Menschen, die gegen die Infektion immun sind.

Das würde die bisherige Ausgangslage komplett verändern. In den Spielen und der Serie gilt Ellie als Ausnahmefall – andere Immunitäten wurden nie gezeigt oder auch nur angedeutet.

Mögliche Idee für The Last of Us 3

Da dieses Konzept bisher nicht im Spiel auftaucht, dürfte es sich um unveröffentlichte Lore handeln – und könnte ein interessanter Story-Ansatz für die Zukunft der Reihe sein.

Sollte Naughty Dog tatsächlich an The Last of Us 3 arbeiten, könnte eine solche Gemeinschaft eine zentrale Rolle spielen. So etwa als neuer Schauplatz oder Story-Ansatz.

Ob diese Idee noch aktuell ist, bleibt allerdings offen. Betancourt bezieht sich auf Gespräche aus seiner Zeit im Studio, die bereits einige Jahre zurückliegen.

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Passt das zur bisherigen Story?

Ganz abwegig ist die Idee nicht.

Ellies Immunität wird darauf zurückgeführt, dass sie schon im Mutterleib mit dem Cordyceps-Pilz in Kontakt kam. Wenn das der Auslöser ist, wäre es durchaus möglich, dass es weitere Fälle gibt.

Eine Gruppe von Immunen würde also nicht im Widerspruch zur bisherigen Lore stehen, sondern sie erweitern.

Offiziell bestätigt ist The Last of Us 3 weiterhin nicht. Neil Druckmann hat in der Vergangenheit zwar angedeutet, dass es Ideen gibt, aktuell arbeitet Naughty Dog aber an anderen Projekten.

Bis ein neuer Teil erscheint, dürfte es also noch dauern.

Wie steht ihr zu der Idee einer ganzen Gemeinschaft von Immunen?

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