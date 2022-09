Umfrage zu The Last of Us Part 1: Hättet ihr euch wie Joel entschieden?

Achtung! In dieser Umfrage spoilern wir das Ende von The Last of Us Part 1!

Egal ob im originalen The Last of Us, im Remaster oder jetzt im Remake: Joel muss am Ende der Reise eine schwere Entscheidung treffen, die wir ihm aber nicht abnehmen können:

Überlässt er Ellie den Fireflies, um möglicherweise ein Heilmittel für den Cordyceps-Pilz zu entwickeln, was jedoch ihren Tod bedeutet? Oder rettet er sie, was aber gleichzeitig den Tod wohlwollender Fireflies und viele weitere qualvolle Jahre für die Menschheit bedeutet?

Wer The Last of Us Part 1 gespielt hat, weiß, dass Joel egoistisch handelt und sich für Ellie und damit gegen ein Heilmittel für die Menschheit entscheidet. Immerhin ist Ellie ihm mit der Zeit so sehr ans Herz gewachsen, dass er sie als Ziehtochter betrachtet und alles für sie tun würde. Eine kontroverse Reaktion, die wohl niemand im Spiel selbst treffen wollen würde, geschweige denn im echten Leben.

Noch mehr zu The Last of Us:

Stimmt mit ab!

Aber falls wir es im Spiel doch selbst hätten entscheiden müssen, wie hättet ihr in dieser schwierigen Lage reagiert? Könntet ihr so wie Joel Ellie anlügen und sogar schwören, dass es noch mehr immune Personen wie sie gäbe, sie aber alle zu keinem Heilmittel beitragen können, also alles vergebens sei? Eine schwierige Frage, aber wir würden gerne eure Antwort dazu wissen.

Versucht gerne euch dabei tief in Joel hineinzufühlen und eine eindeutige Entscheidung zu treffen. Begründet uns außerdem gerne in den Kommentaren eure Entscheidung. Wir sind gespannt, was ihr zu dem Thema zu sagen habt.