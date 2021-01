The Last of Us-Macher arbeiten wohl an neuem Spiel, das könnte es sein

Naughty Dog hat nach The Last of Us 2 wohl bereits mit der Arbeit am nächsten Spiel begonnen. Darauf deuten diverse Beförderungen, Umstrukturierungen und Stellenausschreibungen innerhalb des Entwicklerstudios hin. Bleibt nur die Frage, um was für einen PS5-Titel es sich dabei wohl handelt. Am wahrscheinlichsten wirkt aktuell wohl eine neue Marke oder vielleicht sogar The Last of Us 3.

Naughty Dog arbeitet wohl an einem neuen, großen PS5-Spiel

Neue Hinweise: Die Uncharted- und The Last of Us-Macher Naughty Dog sind höchstwahrscheinlich schon seit einer Weile mit ihrem neuesten PS5-Spiel beschäftigt. Darauf deuten nach einigen bereits bekannten Stellenausschreibungen jetzt auch Umstrukturierungen innerhalb des Studios hin (via: GamingBolt).

Jede Menge Beförderungen: Vigint Agarwal und Richard Cambier waren bisher beide als Lead Designer tätig, bekleiden seit September 2020 aber die Position Co-Game Director. Das könnte bedeuten, dass sie diese Rollen bei einem neuen Projekt einnehmen.

Maksym Zhuravlov wurde Principal Animator, Michael Mach Lead Animator und Max Dyckhoff Lead AI Engineer. Zusätzlich ist Waylon Brinck seit Oktober Development Direcor und das LinkedIn-Profil von Robert Krekel verrät, dass er als Audio Director an einem bisher unangekündigten Projekt arbeitet.

Aus den Stellenanzeigen des letzten Jahres ging hervor, dass es sich bei diesem unangekündigten Projekt um ein PS5-Spiel handelt. Außerdem dreht sich der Titel wohl in erster Linie um eine Singleplayer-Erfahrung und beinhaltet Kämpfe. Mehr dazu findet ihr hier:

Nächster Naughty Dog-Titel könnte eine neue Marke oder The Last of Us 3 sein

Was könnte das werden? Selbstverständlich fragen auch wir uns, an was für einem Spiel Naughty Dog da wohl arbeitet. Es gibt da einige Kandidaten, von denen manche mehr und manche weniger wahrscheinlich wirken.

Ein neues Uncharted war immer mal wieder im Gespräch, aber die Story rund um Nathan Drake soll eigentlich abgeschlossen sein. Dazu kommt, dass Gerüchten zufolge das mysteriöse Sony San Diego-Studio gemeinsam mit Naughty Dog daran arbeiten könnte, aber das wirkt alles sehr unsicher.

The Last of Us 3 klingt hingegen deutlich wahrscheinlicher. Das liegt vor allem daran, dass The Last of Us 2-Director Neil Druckmann bereits selbst gesagt hat, dass ein TLOU 3 im Bereich des Möglichen liege. Entweder das, oder das nächste Naughty Dog-Spiel wird eine ganz neue Marke, was ein neues Uncharted ebenfalls erst einmal ausschließt:

Wir haben uns auch bereits vor einigen Monaten mit der Frage beschäftigt, was Naughty Dog wohl als nächstes entwickelt. Welche Spiele wir jeweils am liebsten als nächstes von dem Studio sehen würden, könnt ihr euch in diesem Gamepro-Artikel durchlesen:

Fest stehen dürfte auf jeden Fall, dass Sony weiterhin darauf setzt, mit Hilfe von Naughty Dog die PlayStation-Marke zu stärken. Auf der PS5 macht sich ein neues Spiel des Studios sicherlich besonders gut. Welche Exklusivtitel die PlayStation 5 bisher zu bieten hat, könnt ihr hier nachschauen.

Worauf hofft ihr? Was erwartet ihr als nächstes Spiel von Naughty Dog?