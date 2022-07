Am 2. September 2022 erwartet uns die PS5-Neuauflage des allerersten The Last of Us und des dazugehörigen Standalone-DLCs Left Behind. Laut Naughty Dog soll es sich dabei um ein von Grund auf neu entwickeltes Remake des Originals handeln.



Die Story rund um die gemeinsame Reise von Joel und Ellie bleibt dabei unangetastet, vielmehr erwarten uns deutliche grafische und technische Verbesserungen sowie neue Modi und mehr. Wir haben alle Änderungen und Features von The Last of Us Part 1 für euch zusammengefasst.

Den Ankündigungs-Trailer zu The Last of Us Part 1 könnt ihr euch hier ansehen:

Technische und grafische Verbesserungen

verbesserte Charakter- und Gegnermodelle

verfeinerte Animationen und Mimik

detailliertere Umgebungen mit atmosphärischen und moderneren Licht- und Schatteneffekten

überarbeitete Explosions-, Rauch- und Zerstörungs-Effekte

The Last of Us Part 1 vs. The Last of Us: Wie viel besser die Charaktere in Gegenüberstellung zum originalen The Last of Us aussehen könnt ihr anhand folgender Vergleichsbilder sehen:

Ellie in Part 1 und im Original:

PS5 PS4

Joel in Part 1 und im Original:

PS5 PS4

Einige andere Figuren aus der Story haben sogar einen noch größeren optischen Wandel durchgemacht. Tess' Charaktermodell aus The Last of Us Part 1 sieht jetzt deutlich realistischer aus wie die fast schon comichafte Variante aus dem 2013 veröffentlichten Spiel.

PS5-Features - DualSense, 3D Audio und mehr

natives 4K bei 30 FPS

dynamisches 4k bei 60 FPS

3D Audio

DualSense-Features

schnellere Ladezeiten dank PS5-SSD

Was steckt hinter den beiden Bildmodi? Bei den beiden Bildmodi setzt Naughty Dog auf den Sony-Standard, was euch dabei genau erwartet, erklärt euch GamePros Technik-Experte Chris in seinem detaillierteren Artikel:

Was steckt hinter den DualSense-Features? The Last of Us Part 1 profitiert von den besonderen Features des PS5-Controllers, setzt also haptisches Feedback und adaptive Trigger ein.

Die adaptiven Trigger lassen uns beispielsweise unseren Bogen besser spüren, wenn wir die Sehne ziehen, indem wir einen Widerstand bemerken.

Warnung: der folgende Absatz enthält ein spoiler-behaftetes Beispiel für den Einsatz des haptischen Feedbacks: Dank des haptischen Feedbacks sollen wir beispielsweise anhand der Vibration das Fell der Giraffe spüren, die wir in der berühmten Szene gen Ende des Abenteuers streicheln.

Neue Modi, Features und weitere Änderungen

Permadeath-Modus

Speedrun-Modus mit einstellbarem Timer für alle, die es eilig haben

viele neue freischaltbare Kostüme für Joel und Ellie sowie verschiedenste Waffenskins

ein Model Viewer-Modus, der uns wie schon in The Last of Us Part 2 Charakter- und Gegnermodelle genauer anschauen lässt, indem wir heranzoomen und die Kamera drehen können

Charakter- und Gegnermodelle genauer anschauen lässt, indem wir heranzoomen und die Kamera drehen können über 60 Accessibility-Features, darunter Audio-Description (also eine Erzählstimme, die das Gezeigte beschreibt)

Werkbank-Animationen aus The Last of Us Part 2

verbesserte Gegner-KI

In diesem 10-minütigen Video gibt euch Naughty Dog einen genaueren Überblick über die Verbesserungen und Neuerungen des Remakes:

Preload und Downloadgröße

Preload-Termin: 26. August 2022

26. August 2022 Release-Termin: 2. September 2022

The Last of Us Part 1 wird mit 79 GB überraschend viel Platz auf eurer PS5-SSD einnehmen. Um Zeit zu sparen beziehungsweise um gleich zum Launch loslegen zu können, habt ihr die Möglichkeit, das postapokalyptische Abenteuer bereits eine Woche vor dem Launch zu preloaden.

Auf welche Momente freut ihr euch in The Last of Us Part 1 am meisten?