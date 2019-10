The Last of Us Part 2 - Barrierefreiheit bietet vielen Spielern Zugang

Nach all den neuen PS5-Infos haben wir noch eine kleine, dafür aber sehr schöne Meldung von Naughty Dog und ihrem neuen PS4-Spiel The Last of Us Part 2 für euch.

So soll das Spiel laut Entwickler Neil Druckmann unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten beinhalten, die Ellies Reise möglichst vielen Spielern zugänglich machen.

Barrierefreiheit in The Last of Us Part 2

Im Detail bedeutet das, wie Druckmann der Seite 3D Juegos bestätigte, dass auch all jene mit unterschiedlichem Seh-und Hörvermögen, beispielsweise durch eine körperliche Beeinträchtigung, oder verminderter Geschicklichkeit ihren Spaß mit dem Spiel haben werden.

Kein Abbruch der Spannung: Diese Optionen im Sinne der Barrierefreiheit sollen dabei nicht die Geschichte und die generelle Atmosphäre im Spiel beeinflussen, die The Last of Us 2-Erfahrung soll für alle Spieler gleich bleiben.

Neben den barrierefreien Einstellungsmöglichkeiten soll auch der Schwierigkeitsgrad flexibel einstellbar sein. Was das im Detail bedeutet, ist allerdings noch nicht bekannt.

Wer eine Herausforderung sucht, findet sie: Im Gegenzug bedeutet die Aussage von Druckmann aber auch, dass all jene mit einem sehr hohe Skill-Level oder jene, die möglichst hart für den Erfolg im Spiel "arbeiten" möchten, ebenfalls auf ihre Kosten kommen werden.

Bereits im Vorgänger gab es insgesamt fünf Schwierigkeitsgrade, die sich unter anderem durch die Anzahl gefundener Munition, Fertigungsgegenstände und Nahkampfwaffen unterschieden haben. Auch die Widerstandsfähigkeit der Gegner und deren Verhalten variierte.

Auf welchem Schwierigkeitsgrad startet euer 1. Durchgang?