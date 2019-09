Dank der kürzlichen Sony State of Play gibt es endlich neue Infos zu The Last of Us: Part 2. Neben einem neuen Trailer wurde auch das Release-Datum der lang ersehnten Fortsetzung angekündigt. Ab dem 21. Februar dürfen wir uns mit Ellie durch die Apokalypse kämpfen. Es gab aber auch Details zur Collector's Edition. Bei der liegt eine Nachricht der Entwickler bei und deren Inhalt, erfahrt ihr hier.

Spoiler-Warnung: Zwar war der State of Play-Trailer recht eindeutig, was die Prämisse der Handlung betrifft, aber die Nachricht geht auch grob auf den Inhalt der Geschichte von The Last of Us: Part 2 ein. Wenn ihr vollkommen unvoreingenommen spielen wollt, solltet ihr möglicherweise lieber nicht weiterlesen. Ihr wurdet gewarnt.

Mit einem hochaufgelösten Bild der Collector's Edition-Inhalte könnt ihr Zoom sei dank bereits entziffern, was Director Neil Druckmann zu sagen hat. Im Original ist der Text natürlich auf Englisch.

(Kleines) Spoiler-Territorium voraus:

"Was würdest du tun, wenn jemand den du liebst Opfer einer grausamen und gewaltvollen Tat wurde? Wie leicht könnte jemand der brutalen Vergeltung verfallen? Wie weit würdest du gehen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen? Solltest du Erfolg haben, wie würde es dich verändern? Würdest du jemals wieder der selbe sein?



Mit The Last of Us: Part 2 wollen wir eine Erfahrung schaffen, die sich mit diesen schwierigen Fragen, der dunkelsten Seite der menschlichen Natur und dem bösartigen Kreislauf der Gewalt auseinandersetzt, den wir in unserer Welt täglich erleben. Das Ergebnis ist ein Spiel, das von hunderten Entwickler geschaffen wurde, die an ihre Grenzen gingen um mehr zu erreichen als nur Unterhaltung - Ein Spiel auf das wir unglaublich stolz sind und wir hoffen, dass es deine eigene Sicht auf Gerechtigkeit und Empathie auf die Probe stellt.



Im Namen von allen bei Naughty Dog, wollen wir uns bei dir bedanken, dass du mit uns auf diese Reise gehst.



Neil Druckmann, Director von The Last of Us: Part 2"

Die Notiz bekommt ihr in einem aufklappbaren Papphülle, die mit einem schicken Artwork verziert ist. Dazu gibt es ein Steelbook, einen Armreif, Sticker und eine 12 Zoll große Statue von Ellie. Mehr zu den Sonderedition von Last of Us 2 erfahrt ihr in unserer Übersicht.

The Last of Us: Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für die Playstation 4.