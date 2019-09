Heute, am 26. September, ist für The Last of Us-Fans der Outbreak Day. An diesem verhängnisvollen Datum ist im Spiel-Universum die Clicker-Apokalypse ausgebrochen. Zur "Feier" des Tages hat Entwickler Naughty Dog ein kostenloses PS4-Design veröffentlicht, das ihr euch ab sofort im PS Store herunterladen könnt.

Wo finde ich das Design? Ihr könnt das Theme entweder im Browser über die store.playstation.com einlösen, oder ihr geht dafür auf der PS4 in den Store. Dort findet ihr das Design unter dem Menüpunkt "Addons" und dann "Designs". Nun müsst ihr nur noch den Filter auf "kostenlos" stellen.

Die Datei heißt The Last of Us Part II: 'Outbreak Day'-Design. Zu sehen gibt es angepasste Icons und zwei verschiedene Bilder von Ellie. Beide Fotos sind schwarz-weiß und mit einem körnigen Filter versehen. Eigentlich gibt es außerdem Musik zu hören, die fällt allerdings sehr leise aus.

So sieht das kostenlose PS4-Design aus:

Was gibt's noch vom Outbreak Day?

Neben dem neuen Gratis-Design hat Naughty Dog angekündigt, dass alle verfügbaren Designs und Avatare zu The Last of Us Part 2 bis zum 1. Oktober im Preis um die Hälfte reduziert sind. Im offiziellen Playstation Gear Online Store könnt ihr außerdem zwei neue T-Shirts kaufen, die Ellie bzw. Joel zeigen.

Für Sammler gibt es auch eine neue Statue von Ellie. Sie zeigt die Protagonistin mit angespanntem Bogen und ist in etwa 12 Zoll groß. Aktuell könnt ihr die Figur vorbestellen, bevor sie im Sommer 2020 offiziell erscheint. Zu guter Letzt kündigen die Entwickler ein neues Artbook zum Spiel an. Dieses könnt ihr ab dem 30. September vorbestellen. Die Veröffentlichung folgt am 3. März 2020.

Wir konnten die heiß erwartete Fortsetzung bereits in Los Angeles anspielen. Das Preview-Fazit von Kai lest ihr in unserer, nun ja, Preview. Außerdem hat hat uns die Gameplay-Demo gezeigt, wie Naughty Dog auch unsere Gegner menschlich erscheinen lässt, was die Gewalt umso unangenehmer macht.

The Last of Us Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für die Playstation 4.