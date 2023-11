The Last of Us Part 2 bekommt jetzt wirklich ein PS5-Remaster samt neuem Modus und kostenpflichtigem PS4-Upgrade

The Last of Us Part 2 Remastered ist offiziell bestätigt.

Vorab gab es bereits reichlich Gerüchte, jetzt hat Entwickler Naughty Dog es offiziell bestätigt: Rund dreieinhalb Jahre nach dem Release von The Last of Us Part 2 bekommt das Spiel jetzt ein Remaster für PS5. Das soll neben verbesserter Grafik auch neue Inhalte bringen. Besitzt ihr das Spiel schon für PS4, könnt ihr außerdem kostenpflichtig upgraden.

Wann ist der Release von The Last of Us Part 2 Remastered? Am 19. Januar 2024

Das ist neu im Remaster zu The Last of Us Part 2

In einem Blogpost auf der eigenen Webseite hat Naughty Dog das kommende Remaster bereits genauer vorgestellt.

Hier könnt ihr euch die Neuerungen direkt im Trailer anschauen:

1:50 The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 mit neuem Modus angekündigt

Das Remaster bietet unter anderem natives 4K, verbesserte Ladezeiten, haptisches Feedback und adaptive Trigger für den Dualsense und eine Option für variable Framerate für Fernserher mit VRR. Neben den grafischen Verbesserungen soll es aber auch komplett neue Inhalte geben, so auch einen neuen Modus:

No Return-Modus: In diesem Roguelike-Survival-Modus kämpft ihr als verschiedene Charaktere der Reihe gegen Gegnergruppen, gegen die ihr entweder mit Schleichen oder roher Gewalt vorgehen könnt. Dabei könnt ihr nach und nach neue Charaktere und Outfits freischalten.

In diesem Roguelike-Survival-Modus kämpft ihr als verschiedene Charaktere der Reihe gegen Gegnergruppen, gegen die ihr entweder mit Schleichen oder roher Gewalt vorgehen könnt. Dabei könnt ihr nach und nach neue Charaktere und Outfits freischalten. freier Guitarren-Modus: Hier könnt ihr abseits der geskripteten Events mit verschiedenen Charakteren auf Guitarren und anderen Instrumenten frei spielen und mit Audio FX eure Performance anpassen.

Hier könnt ihr abseits der geskripteten Events mit verschiedenen Charakteren auf Guitarren und anderen Instrumenten frei spielen und mit Audio FX eure Performance anpassen. Lost Levels: Hier könnt ihr unfertige Levels erkunden, die es so nicht ins Spiiel geschafft haben und euch Audio-Kommentare vom Entwicklerteam anhören.

Hier könnt ihr unfertige Levels erkunden, die es so nicht ins Spiiel geschafft haben und euch Audio-Kommentare vom Entwicklerteam anhören. Director's Commentary: Neue, optionale Audio-Kommentare von Neil Druckmann, Narrative Lead Halley Gross, Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey für die Zwischensequenzen des Spiels.

Neue, optionale Audio-Kommentare von Neil Druckmann, Narrative Lead Halley Gross, Troy Baker, Ashley Johnson und Laura Bailey für die Zwischensequenzen des Spiels. Neue Accessibility-Optionen: Zu den bestehenden Optionen kommen neue aus The Last of Us Part 1 dazu, nämlich beschreibendes Audio und Sprache-als-Vibration.

Zu den bestehenden Optionen kommen neue aus The Last of Us Part 1 dazu, nämlich beschreibendes Audio und Sprache-als-Vibration. Bonus-Skins für Ellie, Abby und ihre Waffen, darunter ein Astronauten-Skin für Ellie.

Was wir zu einer möglichen The Last of Us Part 2-Fortsetzung und neuen IPs von Naughty Dog wissen, lest ihr hier:

Neue Special-Edition und Upgrade-Pfad

Zusammen mit dem Remaster bringt Naughty Dog auch eine neue Special-Edition raus, die es bei PlayStation Direct zu kaufen geben wird. In der Remastered W.L.F Edition sind unter anderem ein Steelbook, Pins, ein Patch und 47 Trading Cards enthalten.

Wenn ihr das Spiel bereits auf PS4 besitzt, bekommt ihr außerdem die Option, auf das Remaster zu upgraden. Das soll 10 US-Dollar (rund 10 Euro) kosten und euch Zugriff auf die digitale Version des Remasters geben. Auch eure Spielstände aus dem Original könnt ihr auf das Remaster übertragen.

Was haltet ihr vom Remaster zu The Last of Us Part 2 und den neuen Inhalten? Sind sie euch den Upgrade-Preis wert?