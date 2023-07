The Last of Us Part 3: Ellie spielt erneut die Hauptrolle und Dreharbeiten starten noch in 2023, laut Insider

Ellie wird womöglich auch in Part 3 eine wichtige Rolle spielen.

Einem Leaker zufolge soll Naughty Dog aktuell bereits an The Last of Us Part 3 arbeiten. Neil Druckmann erklärte schon 2021, dass die Story bereits als Grundgerüst stehen würde, die Arbeiten am Spiel jedoch noch nicht begonnen hätten.

Derselbe Leaker will nun erfahren haben, wie weit der Stand vom dritten Teil der Reihe ist. Außerdem verrät er, was für eine Rolle Ellie im Nachfolger spielen wird.

The Last of Us Part 3: Motion Caputure beginnt noch in 2023

Was will der Insider erfahren haben? Auf Twitter bestätigt ViewerAnon nochmals, dass sich The Last of Us Part 3 in der Entwicklung befinden würde und auch andere es endlich bemerkten. Außerdem sollen noch in diesem Jahr umfangreiche Dreharbeiten stattfinden:

Als ein User fragt, ob mit den „Dreharbeiten“ Motion Capture gemeint ist, antwortet ViewerAnon, dass „Kameras genutzt und Tonaufnahmen gemacht werden“. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass der Nutzer damit tatsächlich Motion Capture meint.

Was ist Motion Capture? Unter Motion Capture wird das Tracking-Verfahren zur Erfassung und Aufzeichnung von Bewegungen gesehen. Nach der Aufnahme werden die Bewegungen im Computersystem erfasst und wiedergegeben. Durch diese Technik können realistischere Bewegungen in Videospielen genutzt werden.

Zusätzlich gibt ViewerAnon an, dass Ellie wohl eine genauso wichtige Rolle spielen wird wie in The Last of Us Part 2. Im zweiten Teil der Reihe haben wir zum Großteil Ellie gespielt, weshalb es mit Blick auf die Geschichte nicht unwahrscheinlich ist, dass sie in Teil 3 erneut eine wichtige Rolle einnimmt.

Neben altbekannten Gesichtern wird es auch neue Charaktere geben. In einem Tweet von DanielRPK ist von fünf neuen Charakteren die Rede. DanielRPK hält detailliertere Informationen hinter einer Paywall, doch Reddit-User -LastGrail- hat das Wichtigste zusammengefasst (leichte Spoilerwarnung!).

Cast an neuen The Last of Us Part 3-Figuren:

Lucas, männlich, entwickelt eine Beziehung zu einem anderen aus der Gruppe und zeigt seine dunkle Seite

Mason, männlich, ehemaliger Soldat, muss zwischen seiner Loyalität zu Ezra und dem Haus wählen

Val, weiblich, Anführerin der Gruppe

Ezra, männlich, will das Haus von Val übernehmen

Gracie/Gracis, weiblich, 18-25 Jahre alt

Dabei handelt es sich um eine Gruppe von Plünderern, die sich am Rande einer Stadt durchs Leben schlägt. Als Basis dient ihnen ein Haus im viktorianischen Stil, das allerdings nicht genügend Raum für eine so große Anzahl an Personen bietet.

Doch bedenkt dabei, dass es sich nur um Gerüchte handelt. Wir wissen bislang nicht, ob The Last of Us Part 3 überhaupt grünes Licht bekommen hat und ob die Entwicklung bereits gestartet ist. Sollten wir offizielle Infos von Sony oder Naughty Dog erhalten, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von den neusten Gerüchten?