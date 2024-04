The Last of Us Part 2: Dieser Moment im Spiel wurde nach 4 Jahren endlich entdeckt, obwohl wir es alle damals schon im Trailer gesehen haben

The Last of Us glänzt mit seiner Liebe zum Detail.

Auch wenn mittlerweile bald vier Jahre seit dem ursprünglichen Release von The Last of Us Part 2 vergangen sind, bleibt es nie lange still um Naughty Dogs Zombie-Reihe. Einerseits liegt das natürlich an der extrem beliebten Serie, auf deren zweite Staffel wir gebannt warten. Andererseits hat sich auch im Bereich der Spiele in den letzten Jahren einiges getan.

Fan entdeckt einzigartige Kill-Animation

Darunter fällt die Tatsache, dass sich auch Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung neue Elemente wie zum Beispiel Kill-Animationen im Spiel finden lassen. Hierfür werfen wir einen Blick auf Reddit. User*in „Sad-Candidate2239“ teilt Bilder von Ellie, wie sie mit einer Machete auf den Hals eines Seraphiten einschlägt.

Diese Szene ist zwar einzigartig im Spiel und doch haben wir sie bereits einmal gesehen – und zwar im offiziellen Gameplay-Reveal-Trailer aus dem Jahr 2018.

Damit ihr diese Kill-Animation bekommt, müsst ihr wie Ellie im Trailer vorgehen: Bevor ihr in den Laden geht, müsst ihr an eine Machete kommen und im Laden selbst muss der Hammer-schwingende Seraphit als Letzter übrigbleiben. Dann gilt es, mit der Machete im Nahkampf auf ihn einzuschlagen.

Unten wäre übrigens der entsprechende Gameplay-Reveal-Trailer. Die Sequenz im Laden beginnt etwas früher, doch die angesprochene Kill-Animation beginnt etwa ab 10:33.

11:53 The Last of Us: Part 2 - Beeindruckendes erstes Gameplay: Ellie in der Klemme - Beeindruckendes erstes Gameplay: Ellie in der Klemme

Immer wieder neue Inhalte

2022 ist das Remake The Last of Us Part 1 erschienen, das uns die Geschichte um Joel und Ellie in aufgehübschter Form präsentiert hat. Gerade erst dieses Jahr erschien The Last of Us Part 2 Remastered, das nicht nur das Originalspiel auf PlayStation 5 bringt, sondern mit „No Return“ einen neuen Roguelike-Modus.

Wir haben uns das Remaster übrigens angeschaut. Wenn ihr also mehr darüber erfahren wollt, dann am besten hier:

1:35 The Last of Us 2 Remastered – Das erwartet euch im neuen No Return-Modus

Damit sehen wir also, dass es um The Last of Us selten lange still bleibt. Sei es nun in Form von neuen Spielinhalten, einer erfolgreichen Serie oder Gerüchten um einen potenziellen dritten Teil. Wir sind gespannt darauf, was uns die Zukunft noch bringt!

Wann hattet ihr das letzte Mal Kontakt zu The Last of Us und in welcher Form war es? War das PS5-Remaster etwas für euch?