The Last of Us: Foto von 'realistischer' Ellie-Statue in Naughty Dog-Büro aufgetaucht und Fans sind enttäuscht: 'Sieht gar nicht aus wie sie'

Ein Vergleichsbild: Entspricht die Statue dieser Ellie?

The Last of Us – Manche lieben es, während bei anderen vor allem der zweite Teil sauer aufgestoßen ist. Obwohl die Reihe ein riesiger Erfolg ist und bereits eine Serie spendiert bekam, sind Kontroversen rund um Ellie und Co. nichts Neues. So wie ein aktuelles Foto auf X, ehemals Twitter, auf das die Fans ganz unterschiedlich reagieren.

Realistische Ellie-Statue im Naughty Dog-Studio sorgt für unterschiedliche Reaktionen

David Blatt, der unter anderem als Concept Artist bei Naughty Dog arbeitet, teilte ein Foto einer realistischen Ellie-Statue, die gerade frisch angekommen war. Wir wollen euch Ellie an dieser Stelle nicht vorenthalten:

Die Reaktionen darauf fallen ganz unterschiedlich aus. Manche äußern ihren Unmut und schreiben, dass die 'realistische' Figur ganz und gar nicht wie Ellie aussieht. Sie legen das daran fest, dass irgendwas an ihrem Gesicht nicht stimme.

User*in "@LouisGlezz" erläutert dieses Gefühl genauer und schreibt, dass die Ellie-Zeichnungen von Naughty Dog nie wie sie aussehen würden. Als Beispiel nennt LouisGlezz das Artbook, in dem das Concept Art von allen Charakteren wie ihre Version im Spiel aussehe, abgesehen von Ellie selbst.

Andere Personen sind von der lebensgroßen Statue begeistert. User*in "@mohamed47622848" schreibt, dass sie so real aussehe, dass das Bild bestimmt aus Last of Us Part 3 auf der PlayStation 6 sein müsste. "@AbbyStanAccount" fordert hingegen bereits eine Statue von Abby, woraufhin David Blatt nur zustimmt.

Wo sich beide Seiten jedoch einig sind, ist dass die Statue wie eine Cosplayerin aussieht. Das kann als Lob für den Realismus gelesen werden aber auch als Kritik daran, dass das Gesicht nicht wie das von Ellie aussehe.

Neuer Roguelike-Modus für Last of Us Part 2

Auch wenn wir offiziell noch keinen dritten Teil in Aussicht haben, so beglückte uns Naughty Dog Anfang des Jahres mit The Last of Us Part 2 Remastered, welches uns mit dem "No Return"-Modus frische Roguelike-Action bietet. Unseren Test dazu könnt ihr euch hier anschauen:

Und hier gibt es auch den Roguelike-Modus noch einmal zu sehen:

1:35 The Last of Us 2 Remastered – Das erwartet euch im neuen No Return-Modus

Sei es nun in der Form von neuen Spielen, versteckten Easter Eggs oder einer eigenen Live-Action-Serie: Um The Last of Us bleibt es selten lange still. Sowohl die Fans als auch die Entwickler*innen haben dafür zu viel Liebe für die postapokalyptische Welt von Ellie übrig.

An dieser Stelle wollen wir aber euch fragen: Gehen eure Daumen hoch oder runter bei der realistischen Ellie-Statue?