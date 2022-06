Mit dem Remake wird The Last of Us endlich auch für mich zum Meisterwerk!

In den vergangenen zwei Jahren hat wohl kaum ein Spiel solch einen Eindruck bei mir hinterlassen, wie der The Last of Us Part 2. Dabei standen die Vorzeichen ganz und gar nicht gut, denn der erste Teil ist für mich eine der herbsten Enttäuschungen in meiner persönlichen Videospielhistorie. Das lahme Gameplay hat die wirklich tolle Geschichte und die umwerfende Inszenierung komplett ausgebremst.

Chris Werian Chris kam erst recht spät mit dem Remaster von The Last of Us in Kontakt. Wirklich gefallen hat ihm aber lediglich der kompakte und knackige "Left Behind"-DLC. Nun hofft er, dass er auch das Hauptspiel ins Herz schließen kann.

Im Summer Game Fest-Showcase erklärte Naughty Dogs Neil Druckmann jedoch, dass sämtliche Erfahrungen von Part II und auch von Uncharted 4 in das Remake eingeflossen sind. Für mich sind das großartige Neuigkeiten, da ich mit beiden Titeln deutlich mehr anfangen konnte, als mit den Naughty-Dog-Spielen der PS3-Ära – sowohl spielerisch als auch technisch.

Hier findet ihr alle Infos zur Ankündigung:

126 5 Mehr zum Thema The Last of Us-Remake offiziell für PS5 und PC bestätigt, Release im September

Joel muss (hoffentlich) nicht mehr Flaschen sammeln

Wenn ich an das Gameplay von The Last of Us denke, dann fallen mir vor allem drei Dinge ein: Flaschen, Backsteine und eine saudoofe KI. Joel konnte ganze Gegnermassen mit einigen Würfen an der Nase herumführen, wodurch sich die Stealth-Passagen immer gleich (langweilig) anfühlten.

In anderen Situationen wurden die Protagonisten hingegen hartnäckig von Gegnern verfolgt, obwohl man keinen Mucks von sich gab, teilweise versperrten sie die Ausgänge der kleinen Areale, weshalb minutenlang kein Vorankommen in Sicht war. Und von zu verschiebenden Müllbehältnissen und Paletten will ich gar nicht erst anfangen, darauf hat Naughty Dog bestimmt schon einen Markenantrag gestellt.

Schießereien spielten sich zudem ziemlich statisch, besonders wenn man den Vergleich zum späteren Naughty-Dog-Portfolio zieht. Neil Druckmann betonte jedoch, dass man zumindest Kämpfe weitreichend angepasst und Erkenntnisse von Uncharted 4 und The Last of Us Part 2 eingebracht hat.

Basierend auf seinen Aussagen hoffe ich, dass mich “The Last of Us - das Spiel” tatsächlich endlich mit abwechslungsreichen und spannenden Mechaniken motivieren kann, die bei späteren Spielen zweifelsohne zu finden sind. Unter Anderem könnte der Nahkampf um das tolle Animationssystem des zweiten Teils erweitert werden, außerdem könnte das Herstellen von Gadgets eine größere Rolle spielen.

Aus einer 10/10 wird eine 11/10

Die toll inszenierten Zwischensequenzen habe ich hingegen als “The Last of Us - der Film” - also einem komplett eigenständigen Aspekt - in Erinnerung behalten, da sie für mich das Sahnestück des ersten Teils darstellen. Gleichzeitig festigten sie aber auch die Trennung vom Spiel, da sie sich qualitativ stark vom Gameplay abhoben.

Sie boten viel glaubwürdigere Animationen, eine herausragende Beleuchtung und tolle Effekte, dafür sorgte die Videokodierung aber auch für störende Artefakte, besonders in dunklen Bereichen mit zahlreichen Grauschattierungen.

Da im Remake sämtliche Zwischensequenzen in Echtzeit berechnet werden, verspreche ich mir von der Neuauflage ein nahtloses Spielerlebnis, frei von Unterbrechungen und visuellen Inkonsistenzen. Obendrauf gibt es eine native Auflösung von 4K und HDR-Support, wodurch die Zwischensequenzen von The Last of Us noch einmal kinoreifer wirken sollten.

Ähnlicher Stil, große Unterschiede

The Last of Us Part 1 bleibt der Vorlage in vielerlei Hinsicht treu. Da sich die Stilistik des ersten Teils, des Nachfolgers und des Remakes aber sehr ähneln, kann das Gefühl aufkommen, dass sich beim Remake wenig getan hat. Dem ist aber bei weitem nicht so, wie auch erste Vergleiche zeigen:

76 3 Mehr zum Thema The Last of Us Part 1: So viel besser sieht das PS5-Remake im Vergleich zum Original aus

Die Level wurden von Grund auf neu gebaut und mit viel mehr Details versehen, die Beleuchtung wurde grundlegend verbessert und die Charaktermodelle entsprechen nun denen des zweiten Teils.

Bilder überzeugen euch nicht, in Video wird der deutlich, wie gut das Remake aussieht:

Mir gefällt der Ansatz der optischen Kohärenz sehr gut. Sogar viel besser als bei vielen anderen Remakes, die innerhalb ihrer Reihen mit einer zeitgemäßen Grafik herausstechen. Resident Evil 2 und Final Fantasy 7 können noch so schön sein – möchte man das Gesamtwerk nachholen oder aus Nostalgiegründen wieder erleben, so schwankt die Technik zwischen den einzelnen Titel dann doch sehr stark.

Bei The Last of Us habe ich jedoch das Gefühl, dass beide Spiele perfekt als Ganzes funktionieren könnten und sich der erste Teil somit auch für mich in den Spiele-Olymp katapultiert.

Was haltet ihr vom Remake? Seht ihr bei anderen Punkten Verbesserungsbedarf?