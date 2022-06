The Last of Us Part 1: So viel besser sieht das PS5-Remake im Vergleich zum Original aus

The Last of Us bekommt tatsächlich ein Remake. Das war bereits vor der Summer Game Fest-Show gestern Abend geleakt, dort dann aber auch noch ganz offiziell angekündigt. Das PS3- und PS4-Spiel erscheint also für PS5 und den PC. Dabei wurde es von Grund auf neu entwickelt und sieht nochmal eine ganze Spur besser aus als im Remaster. Wie einzelne Szenen im direkten Vergleich aussehen, könnt ihr euch hier auf Bildern und in einem sehenswerten Vergleichsvideo anschauen.

The Last of Us Part 1: Remake schraubt ordentlich an der Grafik

Das TLOU-Remake kommt: Die Berichte und Leaks waren wenig überraschend tatsächlich wahr. Wer daran noch gezweifelt haben sollte, bekam gestern Abend die Bestätigung. Naughty Dog arbeitet nicht nur an einem The Last of Us-Multiplayer-Titel, sondern auch an dem Remake des ersten Teils. Der heißt The Last of Us Part 1 und erscheint schon recht bald. Hier könnt ihr euch den Trailer dazu ansehen:

Das ändert sich: Eine ganze Menge, und zwar nicht nur bei der Grafik. Wie gestern verraten wurde, soll zum Beispiel auch die KI angepasst werden. Die Zwischensequenzen laufen jetzt in Echtzeit ab und sind nicht mehr vorgerendert. Außerdem wurden die Original-Motion Capture-Aufnahmen der Schauspieler*innen vom ersten Teil erneut benutzt, nur dieses Mal mit besserem Ergebnis. Alle Infos zum Remake findet ihr in diesem GamePro-Artikel:

So viel besser sieht's aus: Die Grafik dürfte beim The Last of Us Part 1-Remake wohl im Mittelpunkt stehen. Dieses Mal haben sich die Entwickler*innen für einen sehr viel realistischeren Look entschieden. Der wird durch mehr Poren, bessere Lichtgebung, schönere Texturen und vieles mehr erzielt. Das fällt vor allem im direkten Vergleich zu der doch etwas stilisierten Darstellung des Originals deutlich.

Zum Beispiel bei Ellie:

PS5 PS4

Auch Joel wirkt jetzt detaillierter und besser ausgeleuchtet:

PS5 PS4

Das Grafik-Update beschränkt sich aber natürlich nicht nur auf die Charaktere. Hier könnt ihr euch ein sehr detailliertes, ausführliches Vergleichsvideo ansehen, das noch mehr auf die Verbesserungen eingeht:

Das war's noch nicht: Gestern Abend wurde natürlich noch sehr viel mehr gezeigt und enthüllt. Unter anderem haben wir ein schickes Bild aus der The Last of Us-Serie von HBO zu Gesicht bekommen. Alle Ankündigungen vom Summer Game Fest findet ihr hier in diesem GamePro-Übersichtsartikel.

Wie gefällt euch der Remake-Look? Welche Version findet ihr hübscher?