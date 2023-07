The Last of Us: Eine Rückkehr von Marlene in Staffel 2 ist aus zwei Gründen sehr wahrscheinlich

Marlene, gespielt von Merle Dandridge, verriet uns im Interview mehr zu Staffel 2.

Achtung, es folgen Spoiler zu den The Last of Us-Spielen und der Serie!

Die Fireflies sind als Widerstandsgruppe, die sich der Militärregierung FEDRA entgegenstellt, ein zentraler Bestandteil in der Welt von The Last of Us. An ihrer Spitze steht Marlene, die sowohl im Spiel als auch in der HBO-Serie von Merle Dandridge gespielt wird. Wir hatten die Gelegenheit mit der US-amerikanischen Schauspielerin zu sprechen. Dabei ließ sie ein paar Sätze fallen, die nicht nur auf eine Rückkehr von Marlene in Staffel 2 hindeuten.

Disclaimer: Das Interview mit Merle Dandridge fand vor Beginn des Streiks der Schauspieler*innen-Gewerkschaft SAG-AFTRA statt, die sich aktuell für bessere Arbeitsbedingungen wie faire Mindestlöhne und die Einschränkung von KI-Nutzung einsetzt. Mehr Informationen dazu, sowie zu dem gleichzeitig stattfindenden Streik der Autor*innen (Writers Guild of America) findet ihr im verlinkten Artikel über die Streik-Konsequenzen für Hollywood.

Grund 1: Marlene-Darstellerin macht eine interessante Andeutung

Wer die Spiele kennt, dürfte sich die Frage, ob Marlene zurückkehrt, vermutlich gar nicht groß stellen. Allerdings ist sie trotzdem spannend, denn wie wir in Staffel 1 gelernt haben, geht die Serie mit der Vorlage etwas anders um. Sie orientiert sich zwar an den Spielen, baut aber einige Bereiche aus oder geht sogar noch einen Schritt weiter.

Demnach konnten wir uns im Interview mit Merle Dandridge die Frage, ob Marlene in Staffel 2 auf irgendeine Weise zurückkehrt, nicht verkneifen. Und tatsächlich hatte die Schauspielerin hier eine durchaus interessante Antwort:

Das Tolle an The Last of Us ist, dass Dinge nicht linear passieren. Wie man in der ersten Staffel sah, gab es zum Beispiel eine komplette Episode über den Left Behind-DLC mit Riley, und einen kleinen Einblick in die Geschichte der Fireflies. Oder Episoden wie die zu Frank und Bill, deren Geschichte im Spiel nur angerissen wurde. Es gibt immer einen Weg, diese kleinen Dinge in den Vordergrund zu rücken. Und deswegen denke ich, dass die zweite Staffel so spannend für die Fans, die Zuschauer und auch uns, die Darsteller sein wird. Wir dürfen diese Figuren, die wir nun so lange begleitet und lieben gelernt haben, in neue Richtungen führen. Merle Dandridge im GamePro-Interview

Das ist zwar kein explizites "Ja", aber es hört sich doch verdächtig danach an, dass sie auch in Staffel 2 einen Auftritt haben wird. Das gilt aber nicht nur für Marlene. So wie es die Schauspielerin formuliert, könnte das auch für andere Charaktere gelten, die in The Last of Us 2 gar nicht oder nur kurz vorkommen.

Ihr wollt mehr über die Fireflies wissen? Dann schaut in den folgenden Artikel rein:

Grund 2: The Last of Us Part 2 macht es vor

Wem diese Andeutung dennoch zu vage ist, sollte sich an The Last of Us Part 2 erinnern. Nachdem Marlene gegen Ende von Part 1 stirbt, kehrt sie im Nachfolger natürlich nicht als noch lebende Person oder als Infizierte zurück, dafür aber in Flashbacks. Es liegt also nahe, dass Marlene auch in Staffel 2 über Rückblenden eine Rolle spielen wird.

Im Trailer zur ersten Serienstaffel bekommen wir Merle kurz zu sehen:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Ganz sicher können wir uns damit zwar nach wie vor nicht sein, denn die Serie könnte auch hier andere Ansätze verfolgen oder ihren Part erst in einer möglichen dritten Staffel zeigen, aber zusammen mit Merle Dandridges Antwort sind wir guter Dinge, dass sie direkt wieder mit dabei ist.

Und sicherlich keimt dadurch auch bei dem einen oder anderen unter euch die Hoffnung auf, dass wir von anderen Charakteren mehr zu sehen bekommen, als wir aus Part 2 erwarten dürfen.

The Last of Us Staffel 1 könnt ihr mit einem kostenpflichtigen Serien-Abo bei WOW oder Sky Atlantic sehen. Ab heute, den 20. Juli, ist die erste Staffel auch auf Blu-Ray, DVD und 4K UHD erhältlich.