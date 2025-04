93% für The Last of Us Season 2: Trotz erster guter Wertungen kann die Fortsetzung Season 1 nicht ganz das Wasser reichen

Die ersten Kritiken zur zweiten Staffel von The Last of Us sind da.

Am 14. April startet endlich die zweite Staffel der HBO-Umsetzung von Naughty Dog's The Last of Us. Jetzt sind die ersten Kritiken zu Season 2 erschienen. Demnach ist die Show noch immer eine der aktuell besten, erreicht aber wohl nicht ganz die Qualität der ersten Staffel.

The Last of Us Season 2: Das sagen die Kritiken

Die 2023 erschienene erste Staffel von The Last of Us gilt gemeinhin als eine der besten Videospiel-Verfilmung, die es gibt. Das gilt, wenn man den bisher veröffentlichten Kritiken glaubt, auch für die zweite Staffel.

Auf der Vergleichsplattform Metacritic steht Staffel 2 nach 28 vergebenen Kritiken bei einem Metascore von 82. Die erste Staffel steht mit einem Score von 84 minimal besser da, dieser setzt sich aber auch aus mehr Kritiken (44) zusammen. Der Score von Season 2 könnte also durchaus noch steigen.

Ganz ähnlich sieht die Situation auf Rotten Tomatoes aus. Hier erreicht die zweite Staffel eine Zustimmungsrate von 93%, was ebenfalls nur minimal weniger als die 94% der ersten Staffel sind.

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Was wird genau kritisiert und gelobt? Ähnlich wie bei den Spielen, unterscheidet sich Teil 2 vom ersten Part unter anderem darin, dass die Geschichte weniger stark auf Joel und Ellie fokussiert ist und stattdessen mehrere Figuren ins Rampenlicht rückt.

Die Neuzugänge Kaitlyn Dever (Abby), Isabel Merced (Dina) und Catherine O’Hara (Therapeutin von Joel) werden dabei mehrfach ausdrücklich gelobt und als tolle Ergänzung zum bestehenden Cast bezeichnet.

Gleichzeitig ist es aber wohl auch schade, dass dadurch Bella Ramsey (Ellie) und Pedro Pascal (Joel) insgesamt weniger Bildschirmzeit haben als zuvor. Gerade die Beziehung der beiden ist eines der Highlights der ersten Staffel.

Die Produktionsqualität soll erneut auf dem allerhöchsten Niveau angesiedelt sein, wodurch einige wunderschöne Szenen auf die Fans warten. Die Latte für folgende Videospiel-Adaptionen wird demnach wieder sehr hoch gelegt.

Dass die zweite Staffel "nur" sieben Episoden im Vergleich zu den neun Folgen der ersten Season bietet, wird dagegen unterschiedlich aufgefasst. Einerseits gibt es dadurch weniger Längen in der Geschichte, auf der anderen Seite hätten sich einige Kritiker*innen mehr Zeit für bestimmte Entwicklungen gewünscht.

Ab dem 14. April könnt ihr euch dann selbst ein Bild von der neuen Staffel The Last of Us machen.

Worauf freut ihr euch auf Season 2 am meisten?