Die The Last of Us-Serie hat wohl ihre Abby gefunden und die Wahl soll euch laut Showrunner überraschen

Die Besetzung von Abby könnte noch für Diskussionen sorgen.

"Wir haben eine ziemlich gute Erfolgsbilanz bei der Bekanntgabe großer Casts, bei denen Leuten „wirklich?“ sagen", erinnert The Last of Us Serien-Showrunner Craig Mazin in einem Interview - und teast direkt danach an, dass es bei der wichtigsten Neubesetzung in Staffel 2 wieder genauso kommen könnte. Mazin hat zwar den Namen noch nicht fallenlassen, aber trotzdem eine interessante Aussage getroffen, die einen Fanwunsch ausschließen dürfte.

Mazin über die Abby-Schauspielerin

In einem Interview des Magazins The Hollywood Reporter kommt das Besetzungs-Thema auf, das Fans sogar schon vor Staffel 1 umgetrieben hat: "Habt ihr eure Abby gefunden?" Der Showrunner antwortet darauf zunächst mit einem ausweichenden "Vielleicht" und lacht dabei.

Auf die Vermutung hin, dass das ein "Ja" ist, widerspricht Mazin nicht, drückt sich aber weiterhin um eine ganz verbindliche Antwort und vor allem auch um einen Namen. Stattdessen verweist er darauf, dass Abby die erste Rolle war, die das Team für Staffel 2 besetzen wollte, es aber durch den Branchen-Streik Verzögerungen gegeben habe.

Daraufhin deutet der Showrunner an, dass die Besetzung erneut verblüffend sein könnte und zwar manche Leute widersprechen würden, er und sein Team aber überzeugt seien, stets die richtige Wahl bein den Schauspieler*innen getroffen zu haben.

Damit spielt Mazin auf die Kritik an, die vor allem im Vorfeld der Serie bezüglich des Ellie-Casts anklang. Fans der Spiele störten sich daran, dass Schauspielerin Bella Ramsey wenig Ähnlichkeit mit der bekannten Figur hat. Für ihre schauspielerische Leistung und ihre Interpretation der Rolle hat Ramsey dann jedoch viel Lob erhalten.

Was könnte das für die Abby-Besetzung bedeuten?

Wir können aufgrund von Mazins Aussage davon ausgehen, dass auch Abby, ähnlich wie Ellie, optisch von ihrem Videospielvorbild abweichen könnte. Es ist gut möglich, dass beim Casting ebenfalls eher auf die Glaubwürdigkeit in der Rolle geachtet wurde, anstatt eine möglichst genaue Entsprechung zu finden.

Das legt gleichzeitig nahe, dass wir eine Kandidatin, über die bereits gemunkelt wurde, wohl eher nicht als Abby sehen werden. Auf Social Media hatten Fans sich gewünscht, Shannon Berry (bekannt unter anderem aus der Teenie-Survival-Serie "The Wilds") in der Rolle zu sehen.

Dabei wurde vor allem auf die optische Ähnlichkeit zwischen Videospielfigur und Schauspielerin hingewiesen. Gerade diese macht es jetzt in Verbindung mit Mazins Aussage ziemlich unwahrscheinlich, dass Berry tatsächlich gecastet wurde. Allerdings sind das bis zur offiziellen Ankündigung nur Spekulationen. Bis wir mehr wissen, müssen wir uns noch gedulden.

Was denkt ihr: Wer könnte nach dieser ominösen Aussage in die Rolle von Abby schlüpfen? Vielleicht habt ihr sogar einen Wunsch, der zu Mazins Statement passt?