The Last of Us Staffel 2: HBO tut es schon wieder und streut mit Galgenhumor Salz in die Wunde vieler Fans

Abby wird in HBOs The Last of Us-Serie von Kaitlyn Dever gespielt und ja, auch in dieser Szene (Bild: ©HBO/Sky).

Sowohl vor fünf Jahren im Spiel als auch vor eineinhalb Wochen in der The Last of Us-Serie hat diese eine berühmt-berüchtigte Szene für heftige Reaktionen gesorgt. Aber man kann die ganze Angelegenheit auch mit Humor nehmen, wenn der ausreichend schwarz und trocken daherkommt. Das beweist jetzt HBO mit zwei sehr amüsanten Gegenüberstellungen.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zu The Last of Us Staffel 2 und der Spiel-Vorlage!

HBO macht sich über die heftigste Szene aus Staffel 2 der The Last of Us-Serie lustig und Fans feiern es

Darum geht's: In der zweiten Episode namens "Through the Valley" aus der zweiten Staffel The Last of Us kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Joel, Abby und Ellie. Weil Joel am Ende der ersten Season den Vater von Abby umgebracht hat, ermordet sie jetzt Ellies Ziehvater auf besonders grausame Weise mit einem Golfschläger.

Genau dieser Golfschläger ist mittlerweile zum Meme geworden, und zwar bereits vor fünf Jahren, als The Last of Us Part 2 für die PS4 veröffentlicht wurde.

PlayStation hat sich selbst schon über die Szene lustig gemacht und jetzt schlägt der Streaming-Service HBO nochmal in dieselbe Kerbe.

Was genau ist passiert? Bei HBO können wie bei jedem anderen Streaming-Anbieter unterschiedlichste Kategorien angezeigt werden. Zum Beispiel das, was aktuell im Trend liegt und viel angeschaut wird.

In diesem Fall standen hier The Last of Us und Pro Golf direkt nebeneinander. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Es könnte sich natürlich um einen sehr, sehr kuriosen Zufall handeln, oder aber hier hat irgendwer einen ganz besonders feinen Sinn für Humor und ein wenig nachgeholfen.

Kein Einzelfall: Vor Kurzem ist einigen anderen The Last of Us-Fans noch ein sehr ähnlicher Scherz seitens HBO aufgefallen. Hier wurde eine Kategorie erfunden, die wörtlich übersetzt "Episoden, für die man in den Tod gehen würde" heißt und sinngemäß wohl am ehesten mit "zum Niederknien" oder ähnlichem übersetzt werden kann.

Das ist mehr als nur ein Wink mit dem Zaunpfahl (oder in dem Fall eben Golfschläger) und ein eindeutiges Zeichen für empfindliche Fans, einen dicken Bogen um diese Folgen zu machen. Immerhin stirbt in der TLOU-Episode Joel und in der daneben sichtbaren Game of Thrones-Folge eine ähnliche Vater- und Schlüsselfigur.

Kommentiert wird das von Fans mit "Okay, HBO, das ist einfach nur grob". Gleichzeitig amüsieren sich aber natürlich auch sehr viele Menschen in den Kommentaren über die mehr oder weniger gelungenen Scherze der Personen, die da beim Streaming-Service ihre Finger im Spiel hatten. Über Humor lässt sich bekanntlich ganz vortrefflich streiten.

Wie steht ihr zu dieser Art von Scherzen? Könnt ihr gut über sowas lachen oder ist euer Herz noch zu frisch gebrochen?