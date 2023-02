In The Last of Us Folge 4 taucht ein Altbekannter aus dem Spiel in anderer Rolle auf - habt ihr ihn erkannt?

Wie in bisher jeder Folge tauchen auch in Episode 4 der HBO-Serie von The Last of Us neue Charaktere auf, die die Reise von Joel und Ellie begleiten. Einer der neuen Charaktere könnte euch bekannt vorkommen, denn er hat bereits in The Last of Us und The Last of Us Part 2 eine Figur verkörpert. Doch seine neue Rolle ist nicht die ursprüngliche aus dem Videospiel.

Vorsicht, Spoiler! Im folgenden Artikel geht es um zwei Charaktere aus Episode 4.

Zwei eigens für die TLoU-Serie erstellte Charaktere

Um wen geht es? In der vierten Episode taucht der Rebell Perry auf, der an der Seite von Anführerin Kathleen Coghlan in einer Revolutions-Gruppe in Kansas City lebt. Er wird durch den Schauspieler Jeffrey Pierce verkörpert, der bereits einen Auftritt in der Videospielreihe hatte.

Allerdings wurde der Charakter Perry eigens für die Serie neu erschaffen, weshalb sein Schicksal in der The Last of Us-Serie unklar ist. Pierce spielt mit Perry nicht seine alte Rolle aus den Videospielen, sondern wurde eigens für die neu kreierte Figur eingesetzt.

Wen hat Pierce ursprünglich verkörpert? In The Last of Us und The Last of Us Part 2 spielte Pierce noch Joels jüngeren Bruder Tommy Miller. Der Schauspieler lieh Tommy nicht nur seine Stimme, sondern auch durch Motion Capturing sein Äußeres.

In der Serie wird Tommy Miller übrigens von Gabriel Luna gespielt. Die deutsche Synchronisation übernimmt Nico Mamone. Alle weiteren Schauspieler*innen und Synchronisationsstimmen haben wir euch in unserer Übersicht aufgelistet.

The Last of Us-Serie: Wann kommt Episode 5?

Die fünfte Folge der The Last of Us-Serie kommt dieses mal eher als gewohnt. Sie erscheint parallel zur US-Ausstrahlung am Samstag, dem 11. Februar 2023. Ursprünglich sollte die Folge erst in der Nacht zu Montag, dem 13. Februar 2023 ausgestrahlt werden.

Ab circa 4:00 Uhr morgens wird die Episode dann bei Sky und WOW auf Abruf verfügbar sein. Alle weiteren Ausstrahlungstermine findet ihr auf GamePro.

Falls ihr nicht wissen solltet, wo ihr die Serie schauen könnt, können wir euch unseren Übersichtsartikel zum Sender und Streamding-Dienst empfehlen. Denn The Last of Us kann nur über das kostenpflichtige WOW oder Sky Atlantic HD geschaut werden.

Hättet ihr Pierce lieber wieder als Tommy oder in der jetzigen Rolle als Perry gesehen?