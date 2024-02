The Last of Us-Serie Staffel 2: Erstes Setfoto aufgetaucht - In diesem Supermarkt nieten Ellie und Dina reihenweise Infizierte um

Das erste Setfoto zur zweiten Staffel von The Last of Us ist aufgetaucht.

Am heutigen 12. Februar 2024 starten endlich die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der HBO-Serie zu The Last of Us (via Screenrant). Pünktlich zum Drehstart befinden sich auch schon die ersten Bilder vom Set im Umlauf – dabei bekommen wir einen ersten Blick auf einen Supermarkt spendiert, den wir aus dem Prolog des Naughty Dog-Spiels The Last of Us Part 2 kennen.

Erstes Setfoto zeigt den Greenplace Market

Bei besagtem Supermarkt handelt es sich um den "Greenplace Market", den die Macher*innen der Serie aus dem Spiel übernommen haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zum Vergleich - Hier seht ihr den "Greenplace Market" aus dem Spiel. Das Gebäude wurde nicht 1:1 nachgestellt, aber immerhin das Logo wurde in der Serie direkt aus dem Spiel so übernommen:

Der Greenplace Market aus The Last of Us Part 2.

Wo finden die Dreharbeiten der zweiten Staffel von The Last of Us statt? Die zweite Season der postapokalyptischen Serie wird laut Deadline zum Großteil in Vancouver, Kanada abgedreht. Im Spiel bzw. in der Geschichte befindet sich der "Greenplace Market" allerdings in Jackson, Wyoming.

Achtung, es folgt ein kleiner Spoiler zu The Last of Us Part 2/The Last of Us Staffel 2

Was geschieht im "Greenplace Market"? Wir besuchen den Supermarkt zu Beginn von TloU Part 2. Ellie und Dina befinden sich auf Patrouille befinden. Dort erledigen die beiden eine Horde von Infizierten, darunter auch Clicker. Womöglich können wir uns auch in der Serie auf eine kleine Kampf-Sequzenz freuen, in der es die beiden jungen Frauen mit den gefährlichen Cordyceps-Mutanten aufnehmen.

The Last of Us Season 2 - Das wissen wir über die neue Serienstaffel

Gibt es schon einen Starttermin? Nein, bislang ist nicht bekannt, wann genau die zweite Season von HBOs Endzeit-Show anlaufen wird. Die Dreharbeiten sollen bis Anfang September stattfinden. Ein Starttermin irgendwann Anfang 2025 ist damit wahrscheinlich.

Alle bisherigen Infos zur zweiten Staffel von The Last of Us findet ihr in unserer ausführlichen GamePro-Übersicht. Dort verraten wir euch alles zum Cast und mehr:

Darum geht es: Staffel 2 wird wohl wie das Spiel The Last of Us Part 2 fünf Jahre nach dem Ende der ersten Staffel ansetzen und diesmal Ellie in den Fokus rücken. Die Heldin begibt sich auf ein blutiges Abenteuer im postapokalyptischen Seattle, wo sie zwischen die Fronten der militanten WLF-Gruppierung und der Seraphiten-Sekte gerät.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von der HBO-Serie? Was sind eure Erwartungen an The Last of Us Season 2?