The Last of Us-Serie: Der Song aus Folge 1 bedeutete gar nicht Gefahr, sondern etwas viel Traurigeres

Wer die HBO-Adaption zu The Last of Us aufmerksam verfolgt, kann viele kleine Details entdecken. Besonders cool ist es, dass wir manche davon rückblickend ganz anders interpretieren, nachdem wir spätere Folgen gesehen haben. Genau so ist es mit dem Depeche Mode-Song, der in Folge 1 zu hören war. Was wir über diesen in der dritten Episode erfahren haben, verraten wir euch hier.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zur The Last of Us-Serie, vor allem zu Folge 3.

Was wir nach Folge 3 über den Song wissen

Wie war das noch mal mit dem Song in Folge 1? Am Ende der Pilotfolge hören wir das Lied "Never Let Me Down Again" von Depeche Mode. Kurz vorher erfahren wir, dass Joel, Bill und Frank via Funk über einen Geheimcode kommunizieren, der auf Liedern basiert. Wird ein Song gespielt, so übermittelt das Jahrzehnt der Veröffentlichung eine Nachricht.

In diesem Fall handelt es sich um einen 80er-Hit und diese Dekade bedeutet Gefahr. Wir sind also davon ausgegangen, dass Bill und Frank das Lied gespielt haben, um auf Gefahr hinzuweisen.

Nach der dritten Episode wissen wir es besser: Bill und Frank können den Song gar nicht abgespielt haben, weil sie zu diesem Zeitpunkt schon längst tot waren. Die dritte Folge erzählt uns von ihrer Love Story, samt dem Ende der beiden. Auf Twitter weist @houseboundhuman auf diesen Fakt hin.

Der Song läuft aber nicht einfach zufällig, zum Beispiel, weil ein 80er-Fan eingebrochen ist und das Lied ausgewählt hat, sondern weil Bill und Frank für diesen Fall vorgesorgt haben. Von Joel erfahren wir in der dritten Folge nämlich, dass die Playlist im Loop gespielt wird, wenn sie eine bestimmte Zeit lang nicht manuell bedient wird.

In Folge 3 erfahren wir außerdem noch etwas, dass uns Situationen in der Pilotfolge ganz anders sehen lässt. Dabei geht es um Szenen mit Joel und Sarah, in denen sie sich möglicherweise fast infiziert hätten. Nach den bisher auf Sky/Wow erschienen Folgen wird es noch sechs weitere geben. Die komplette Übersicht findet ihr in unserem Zeitplan.

Ist euch dieses Detail aufgefallen?