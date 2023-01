The Last of Us-Serie: Ellie-Schauspielerin schätzt Chancen für zweite Staffel ein

Die The Last of Us-Serie hat Anfang dieser Woche ihre zweite Episode veröffentlicht. Die erste Staffel wird aus insgesamt neun Folgen bestehen, somit werden in den kommenden Wochen noch sieben weitere ausgestrahlt. Da die erste Staffel die komplette Handlung von The Last of Us Part 1 beinhaltet, stellt sich vielen Fans die Frage, ob es eine zweite Staffel mit dem Inhalt von The Last of Us Part 2 geben wird. Bella Ramsey, die Darstellerin von Ellie, hat nun die Chancen zu einer möglichen Fortsetzung eingeschätzt.

Ellie-Schauspielerin glaubt an eine zweite Staffel

In einem BBC-Interview wurde Bella Ramsey, die in der The Last of Us-Serie die junge Ellie verkörpert, zu einer möglichen zweiten Staffel befragt. Es ist zwar noch nicht bestätigt, dass es eine Fortsetzung der Serie geben wird, doch die Aussagen der Schauspielerin machen Hoffnung:

Wenn die Leute weiter schauen, halte ich [eine zweite Staffel] für ziemlich wahrscheinlich. Es liegt an den Leuten von HBO.

Demnach könnte es tatsächlich eine zweite Staffel geben, wenn die Serie weiterhin ein so großes Publikum für sich gewinnen kann. Es würde auf jeden Fall Sinn ergeben, da die Erlebnisse des zweiten Teils der Videospielreihe ebenfalls verfilmt werden könnten.

In der dritten Episode taucht ein bekannter Charakter aus der Videospiel-Vorlage auf:

Folgende Details konnten wir bereits in den ersten beiden Folgen sehen:

Großer Erfolg der The Last of Us-Serie

Wie wahrscheinlich ist die zweite Staffel? Bislang könnte Bella Ramsey mit ihrer Aussage recht behalten. Wie Deadline berichtet, hat die erste Folge zeitnah 4,7 Millionen Zuschauer*innen für sich gewinnen können. Bei der zweiten Folge gab es einen Zuwachs von 22 Prozent, hier haben mindestens 5,7 Millionen Fans die Abenteuer von Joel und Ellie mitverfolgt.

Demnach ist die Serie so erfolgreich, dass eine zweite Staffel mehr als wahrscheinlich ist. The Last of Us liegt im HBO-Ranking nur hinter den House of the Dragon- und Boardwalk Empire-Serien zurück. Beide Serien besitzen eine zweite Staffel oder diese wurde zumindest angekündigt.

Dennoch sollten wir die Vorfreude mit Vorsicht genießen. Zwar gäbe es mit The Last of Us Part 2 genügend Material, das verfilmt werden könnte, doch bisher gibt es keine offizielle Aussage der Verantwortlichen von HBO. Wir dürfen also gespannt sein, wie der Rest der ersten Staffel ankommt und ob es darauf aufbauend eine zweite Staffel geben wird.

