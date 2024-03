The Last of Us HBO - Staffel 2: Darsteller*innen von Abbys Gefährten bekannt und es passt wieder wie die Faust aufs Auge

Die TloU-Serie hat ihre Darsteller für Abbys Gefährten gefunden.

Gerade laufen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von HBOs Endzeit-Serie The Last of Us und etliche inoffizielle Fotos vom Set fluten das Netz. Dazwischen gibt's aber auch endlich mal wieder ein frische offizielle Info: Wie Variety schreibt, ist jetzt bekannt, wer Owen, Mel, Nora und Manny in der zweiten Season der Show spielen wird.

Diese Darsteller*innen spielen Owen, Mel, Nora und Manny in Staffel 2 von The Last of Us

Die folgenden vier Charaktere sind die Gefährten der WLF-Soldatin Abby. Die junge Frau wird neu in der zweiten Staffel eingeführt und wird von Kaitlyn Dever (unter anderem bekannt aus Booksmart) verkörpert.

Owen - gespielt von: Spencer Lord (bekannt aus Riverdale)

- gespielt von: Spencer Lord (bekannt aus Riverdale) Mel - gespielt von: Ariela Barer (bekannt aus How to Blow Up a Pipeline)

- gespielt von: Ariela Barer (bekannt aus How to Blow Up a Pipeline) Nora - gespielt von: Tati Gabrielle (bekannt aus You)

- gespielt von: Tati Gabrielle (bekannt aus You) Manny - gespielt von: Danny Ramirez (bekannt aus Top Gun: Maverick)

Der untere Tweet gewährt uns einen Blick auf die Darsteller*innen (von links nach rechts: Manny, Nora, Mel, Owen) – optisch mal wieder sehr gut getroffen, wie wir finden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer sind diese Personen überhaupt genau? Unser GamePro-Überblick über alle wichtigen Charaktere aus The Last of Us Part 2 gibt euch genauere Infos zu ihrer Person (ohne zu spoilern):

Start noch unbekannt: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von The Last of Us sollen voraussichtlich bis September 2024 andauern. Einen Starttermin für die neuen Folgen der postapokalyptischen HBO-Show gibt es bislang nicht.

Darum geht es in der zweiten Season von The Last of Us: Staffel 2 wird wohl wie das Spiel The Last of Us Part 2 fünf Jahre nach dem Ende der ersten Staffel ansetzen und die nun 19-jährige Ellie ins Rampenlicht rücken.

Mehr zum Thema The Last of Us HBO Staffel 2: Neue Setfotos zeigen Ort, an dem sich unsere liebste Kussszene aus Part 2 abspielt von Linda Sprenger

Die Teenagerin begibt sich dabei auf ein blutiges Abenteuer im postapokalyptischen Seattle, wo sie zwischen die Fronten der militanten WLF-Gruppierung und den grausamen Mitgliedern der Seraphiten-Sekte gerät.

Was ist eure Meinung zur Besetzung der vier WLF-Soldat*innen?