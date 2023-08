'Es ist traurig': The Last of Us-Showrunner hat richtig schlechte Nachrichten zum Drehbeginn der 2. Staffel

Die The Last of Us-Serie von HBO war ein voller Erfolg – nicht zuletzt wegen Bella Ramsey (Ellie).

The Last of Us bekommt eine zweite Staffel, soviel steht fest. Nicht ganz so fest steht allerdings, wann diese Season erscheint. Aktuell sollten eigentlich die Dreharbeiten starten, aber die Streiks in Hollywood halten weiterhin an und es ist kein Ende in Sicht.

Die Befürchtungen bewahrheiten sich wohl: Offenbar kann die Arbeit an Staffel 2 jetzt wirklich nicht wie geplant losgehen, sagt der Showrunner Craig Mazin.

Staffel 2-Dreharbeiten können wohl wirklich nicht losgehen, sagt The Last of Us-Showrunner

Darum geht's: Die HBO-Verfilmung von The Last of Us war ein durchschlagender Erfolg und Staffel 2 ist schon mehr oder weniger durchgeplant. Das Skript für die erste Episode wurde sogar noch knapp vor dem Beginn der zwei großen Hollywood-Streiks fertiggestellt. Aber was Craig Mazin schon vor einigen Tagen befürchtet hat, scheint jetzt einzutreten:

"Ich glaube, es wird langsam zur Gewissheit, dass wir nicht in der Lage sein werden, dann anzufangen, wann wir gehofft hatten, anzufangen – was traurig ist. (via: Entertainment Weekly)

Angesichts der Situation wirkt es natürlich sehr nachvollziehbar, dass die Macher*innen der Serie so frustriert sind. Bislang arbeite man soweit es geht vor mit den Leuten, die nicht von den Streiks betroffen sind.

Der Showrunner der The Last of Us-Serie hofft aber natürlich trotzdem auf eine baldige Einigung. Im Gespräch mit dem Entertainment Weekly-Podcast wird er beinahe schon theatralisch:

"Wir wollten wirklich alle loslegen. Das ist es, wozu wir geboren sind. Es ist nicht nur, wie wir uns ausgesucht haben, unsere Leben zu leben, sondern ich glaube, wir sind auch dazu verpflichtet, so unser Leben zu leben. Warum zur Hölle würden wir sonst diesen wahnsinnigen Job machen? Ich kann dir versichern, dass es nicht für das Geld ist."

Wie lang dauert's noch? Es bleibt aktuell leider kaum abzuschätzen, wie lange die Streiks der Autor*innen und Schauspieler*innen noch andauern werden. Wir können nur hoffen, dass die Studio- und Streaming-Bosse bald endlich einlenken und anständige Löhne zahlen sowie ebensolche Arbeitsbedingungen schaffen.

Bis es dann endlich soweit ist, findet ihr hier alle Infos und Gerüchte zu Start, Cast, Story und mehr, die es bisher zur zweiten Staffel der The Last of Us-Serie von HBO gibt. Craig Mazin und Neill Druckmann arbeiten weiterhin zusammen daran und haben wohl auch schon einen umfassenden Plan.

Wie viele Staffeln uns insgesamt erwarten, steht zwar noch nicht fest, aber es könnten deutlich mehr als zwei werden.

Wie viele Staffeln The Last of Us hättet ihr gern noch? Was muss eurer Meinung nach unbedingt in die zweite?