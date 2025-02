Last of Us-Serie: In Staffel 2 müsst ihr ohne Abbys beeindruckende Muskeln auskommen und das hat einen guten Grund

Natürlich zeichnet sich Abby nicht allein durch ihre Muskeln aus, darauf zu verzichten ist eine Umstellung.

Es sind zwei Jahre seit der Veröffentlichung der ersten Staffel von The Last of Us vergangen und wir können uns endlich auf die Fortsetzung im kommenden April freuen. Weil die Erstausstrahlung der beliebten HBO-Serie immer näher rückt, sickern immer mehr Informationen durch. Wie etwa die Tatsache, dass der neue Charakter Abby kein Muskelprotz wie in der Spielvorlage sein wird.

The Last of Us-Serie ohne Muskel-Abby?

Abigail „Abby“ Anderson ist die zweite spielbare Protagonistin von The Last of Us Part 2 und polarisiert bis heute die Spieler*innen. Sie zeichnet sich unter anderem durch ihre harte Art sowie ihre Muskelpracht aus. Mit ihren beeindruckenden Oberarmen schafft sie Hindernisse aus dem Weg oder beseitigt Gegner*innen allein über ihre Körperkraft.

Während sie sich im Spiel also vor allem durch ihre Kraft auszeichnet, soll das in der Serie an Bedeutung verlieren.

In einem Interview mit Entertainment Weekly haben die Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin verraten, dass sie bei der Serie keinen großen Wert daraufgelegt haben, eine muskulöse Abby darzustellen. Stattdessen möchten sie lieber die „Essenz eines Charakters einzufangen“ und deswegen die Möglichkeit ausschöpfen, eine „körperlich schwächere Abby mit stärkerem Geist“ zu zeigen.

Das bedeutet, dass die Serie Fragen nachgehen wird, woher Abbys „beeindruckendes Wesen“ kommt und wie es sich nach außen zeigt. Kenner*innen des Spiels wissen nämlich: Abby beweist neben ihrer körperlichen Stärke auch einen starken Geist. Und diesen könne Kaitlyn Dever, die Schauspielerin hinter Abby, sehr gut verkörpern.

Abbys Muskeln sind Teil einer Gameplay-Entscheidung

Im selben Interview verrät Druckmann, dass Abbys beeindruckende Körperkraft Teil einer Gameplay-Entscheidung sei. Da ihr in The Last of Us Part 2 zwischen zwei spielbaren Protagonistinnen hin- und herwechselt, sei es nur sinnvoll gewesen, einen Gegenpart zur geschickten, schleichenden Ellie zu erschaffen.

Tatsächlich sollte Abby durch ihre direkte Art sogar das Äquivalent zu Joel aus dem ersten Teil sein. Während Ellie Hindernisse taktisch angehen muss, um sie zu umgehen, kann Abby ähnlich wie Joel manchmal mit rauer Gewalt durch.

Druckmann ist überzeugt davon, dass Dever die Rolle von Abby perfekt verkörpere. Sie habe den Geist des Spiels in sich und „Etwas in ihren Augen“, das die Zuschauer*innen mit ihr verbinde. Das Gefühl habe er auch bei Bella Ramsey gehabt, was sich bei der ersten Staffel eindeutig ausgezahlt hat.

Deswegen blicken wir noch ein wenig neugieriger auf den April 2025 und sind besonders auf eure Meinung gespannt: Könnt ihr auf eine muskulöse Abby verzichten oder steht ihr der ganzen Sache erst mal skeptisch gegenüber?