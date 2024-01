The Last of Us Staffel 2 enthüllt Cast für den nächsten wichtigen Charakter und Fans finden ihn 'perfekt'

Auch der Darsteller von Jesse in der zweiten Staffel The Last of Us ist jetzt bekannt.

Gerade erst gestern hat Max (ehemals HBO Max) die Schauspielerin von Abby für die zweite Staffel The Last of Us endlich enthüllt. Jetzt geht es direkt mit der nächsten Casting-Ankündigung weiter. Es sieht also ganz danach aus, als könnten uns in den nächsten Tagen noch einige weitere Ankündigungen erwarten. Diesmal erfahren wir, wer die Rolle von Jesse in der nächsten Staffel übernehmen wird.

The Last of Us-Serie findet ihren Jesse-Darsteller

Wie Max auf X (ehemals Twitter) angekündigt hat, wird der Schauspieler Young Mazino Jesse in der Serie verkörpern. Der Darsteller ist unter anderem für seine Rolle des Paul Cho in der Netflix-Serie "Beef" bekannt.

Jesse ist zwar kein annähernd so zentraler Charakter in der Story der Spielvorlage wie Abby, trotzdem ist er einer unserer Begleiter*innen im Spiel. Außerdem hat er eine etwas komplizierte Beziehung mit Ellies Freundin Dina, von der wir in der Serie durchaus mehr als noch im Spiel sehen könnten.

Immerhin hatten die Showrunner bereits angekündigt, dass die zweite Staffel der The Last of Us-Serie nicht die komplette Handlung des zweiten Spiels abdecken wird. Es ist also auch gut möglich, dass wir mehr von Ellies und Joels Zeit in Jackson und den dort lebenden Charakteren erfahren, bevor die Ereignisse von TloU Part 2 losgehen.

Wie schon für den Cast von Kaitlyn Dever als Abby fallen die Meinungen der Fans zu Young Mazino bisher äußerst positiv aus. In den Kommentaren unter der Ankündigung freuen sich viele über das "perfekte Casting" und loben, wie sehr der Schauspieler der Rolle ähnelt. Andere wünschen sich auch, dass der Charakter mehr Raum in der Serie als noch in der Spielvorlage bekommt.

Was haltet ihr von diesem Cast für Jesse? Und welche Darsteller*innen würdet ihr euch noch für Dina, Lev und Co. wünschen?