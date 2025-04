The Last of Us Staffel 2: Wer ist Eugene? Das erfahren wir im Spiel und in der Serie über den Charakter

In der Serie lernen wir mehr Personen näher kennen.

Nun ist die zweite Staffel der The Last of Us-Serie von HBO auch in Deutschland angelaufen. Die erste Episode der Season ist seit den frühen Morgenstunden im Streaming auf Wow verfügbar.

Im Laufe der Folge wird ein Charakter auf eine Art erwähnt, die annehmen lässt, dass wir noch mehr über seine Geschichte hören werden: Eugene. Was über ihn bisher bekannt ist und wer er im Spiel war, erfahrt ihr hier.

Wie sieht es im Artikel mit Spoilern aus? Wir werden uns in diesem Artikel auf die Spielvorlage und die erste Folge von Staffel 2 konzentrieren und noch nichts über den Plot weiterer Episoden verraten. Am Ende warnen wir noch mal, bevor wir einige allgemeine Infos und Spekulationen über Eugene teilen.

Das wissen wir über Eugene aus The Last of Us Staffel 2

Bereits die erste Folge der zweiten Season nimmt sich jede Menge Freiheiten und baut sämtliche Story-Inhalte deutlich aus, was auch daran liegt, dass der Stoff des zweiten Spiels auf mehrere Staffeln verteilt werden soll. So erleben wir Joel in Jackson nun auch bei seiner Therapeutin Gail.

Die Sitzung wird im Verlauf auch zu einer Therapiestunde für sie, weil sie einen Groll artikuliert, den sie gegen Joel hegt. Grund ist, dass dieser ihren Mann Eugene auf dem Gewissen hat. Allerdings macht sie dabei auch deutlich, dass sie weiß, dass es unumgänglich war, ihn zu töten, sie es Joel aber trotzdem nachträgt.

Mehr erfahren wir in der Szene nicht, Gail, die in der Serie neu ist, dürfte aber noch öfter vorkommen. Im späteren Verlauf sehen wir noch einmal, wie sie Joel vielsagend mustert.

Warum hat Joel Eugene getötet?

Wer nach einer Antwort im Spiel sucht, wird leider nicht fündig. Der Serien-Charakter basiert zwar auf Eugene Linden, einem Patrouillenmann aus Jackson, weicht aber eindeutig von diesem ab.

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

In The Last of Us Part 2 können wir ein Foto von ihm und seiner Familie sehen. Seine Frau heißt dort allerdings Claire und Dina erwähnt außerdem ausdrücklich, dass er mit 73 an einem Herzinfarkt gestorben sei. Diese Todesursache gibt uns also keinen weiteren Hinweis auf sein Schicksal in der Serie.

Vorsicht: Jetzt teilen wir noch mal allgemeine Infos, die rund um die zweite Staffel bekannt wurden, und unsere Vermutung zu Eugene.

Das könnte noch passieren

Eine Vermutung ist mit Blick auf das Setting sicher nicht weit hergeholt: Da selbst Gail eingesteht, dass es notwendig war, Eugene zu töten, hat er sich sicherlich infiziert. Auf Patrouille ist das kaum verwunderlich.

Zudem ist bereits bekannt, dass die Showrunner seine Rolle im Vergleich zum Spiel ausbauen wollten, ähnlich wie mit anderen Figuren. Als Schauspieler wurde Joe Pantoliano gecastet. Es wäre also gut möglich, dass Joel und Eugene in einem Rückblick zusammen auf Patrouille eine unschöne Begegnung haben und Ersterer am Ende das Unvermeidbare tut.

Was haltet ihr von unserer Theorie?