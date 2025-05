The Last of Us-Macher teast schon jetzt Story-Inhalte für Staffel 3 der Serie an

Jeffrey Wright als Isaac in der The Last of Us-Serien-Adaption (Bild: HBO/Sky).

Die erste The Last of Us-Staffel hatte sich dem ersten Spiel der Reihe gewidmet. Staffel 2 erzählt die Story aus The Last of Us Part 2 – aber nicht komplett. Einiges, was in Staffel 2 nur angedeutet wird, erfahren wir offenbar erst in Staffel 3 im Detail. Das hat Serien-Showrunner Craig Mazin jetzt in einem Interview verraten.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zu The Last of Us!

The Last of Us: Staffel 3 zeigt mehr vom Krieg zwischen den Fraktionen WLF und Scars

Darum geht's: In der zweiten Staffel The Last of Us steckt schon sehr viel vom zweiten Spiel, aber eben nicht alles. Es deutet sich bisher an, dass grob der Struktur von The Last of Us Part 2 gefolgt wird. Aber manches wird wohl auch deutlich eingehender dargestellt und erklärt, als es im Spiel der Fall war.

1:15 The Last of Us: Der neue Trailer bereitet darauf vor, was in Staffel 2 noch alles auf uns zukommt

Autoplay

Der Konflikt zwischen den auch Scars genannten Seraphiten und der Wolves-, beziehungsweise WLF-Fraktion spielt auch in Staffel 2 schon eine wichtige Rolle. Insbesondere Episode 4 macht das sehr deutlich und zeigt, wie Isaac, der WLF-Anführer, einen Seraphiten auf grausamste Art und Weise foltert, um an Informationen zu gelangen.

Wie dieser Konflikt seinen Anfang genommen hat, erfahren wir hier allerdings nicht – und wohl auch nicht mehr im Verlauf der zweiten Staffel.

In der Vorlage The Last of Us Part 2 wird zwar auch nicht explizit gezeigt, wie der Krieg zwischen den beiden Gruppierungen ausgebrochen ist, aber wir erfahren es indirekt – über Notizen, Dialoge und Ähnliches.

Die The Last of Us-Serie hat die Chance, das alles ganz ausführlich auseinanderzuklamüsern und richtig tief einzutauchen. Was offenbar auch geplant ist, wie Craig Mazin im The Last of Us-Podcast erzählt (via: CB).

"Die Frage ist, was Isaac bezweckt. Und diese Fragen rund um diesen Krieg könnten in dieser Staffel nicht beantwortet werden. Es wird einige Mysterien geben."

Neil Druckmann geht einen Schritt weiter und beruhigt alle, die darauf hoffen, mehr Hintergründe zu erfahren und Antworten zu bekommen:

"Jetzt, wo wir für eine dritte Staffel verlängert wurden, könnten wir sagen, man wird [die Antworten darauf] definitiv bekommen."

Craig Mazin erklärt, wieso das alles noch nicht in der zweiten Staffel passiert:

"Wir wussten einfach noch nicht, ob wir gecancelt werden, Leute. Wir werden auf jeden Fall ganz genau erfahren, worum es ihnen geht und was genau [Isaac] will, was eine der wichtigsten Sachen ist, um einen Charakter zu verstehen. Aber es wird eben ein paar Mysterien geben, die ihr eine Weile aushalten müsst."

Vor allem all diejenigen, die die Spiele nie gezockt haben und nur die Serie kennen, können also aufatmen. In der Serie wird auf lange Sicht offenbar ebenfalls alles Wichtige über die Fraktionen in Seattle erzählt. Auch wenn es eben vielleicht noch ein bisschen länger dauert, als euch womöglich lieb ist.

Wie findet ihr die zweite Staffel von The Last of Us bisher? Was erwartet ihr von den restlichen vier Episoden und dann von Staffel 3?