The Last of Us Staffel 2: Wer ist die WLF? Das steckt hinter der 'Wolves'-Fraktion

Auch Abby gehört zur Washington Liberation Front. (Bild: ©HBO/Sky)

In der Welt von The Last of Us sind die Infizierten nicht die einzige Gefahr. Nicht selten können Menschen mit ihren brutalen Überlebensstrategien und Philosophien weit gefährlicher sein. Eine der Fraktionen, die in Staffel 2 eine große Rolle spielt, ist die W.L.F., auch "Wolves" genannt. Warum sie viel gefährlicher sind, als Ellie anfangs annimmt, schlüsseln wir hier auf.

Achtung, Spoiler! Wir greifen hier Ereignisse aus der zweiten Season von The Last of Us und der Spielvorlage The Last of Us Part 2 auf. Wir gehen aber auf keine konkreten Story-Ereignisse aus dem Spiel ein.

Das sind die W.L.F. und ihr Anführer Isaac

Nachdem Joel brutal getötet wurde, beschließt Ellie, auf seine Mörderin Abby Jagd zu machen. Abby hat dabei allerdings nicht allein gehandelt, wie sich herausstellt gehört das ehemalige Firefly-Mitglied inzwischen einer Fraktion namens Washington Liberation Front an.

Dina nimmt dabei fälschlich an, dass es sich um eine relativ kleine Gruppierung handelt, mit der die beiden es aufnehmen können – tatsächlich ist die W.L.F. aber deutlich größer, als sie anfangs ahnen.

1:15 The Last of Us: Der neue Trailer bereitet darauf vor, was in Staffel 2 noch alles auf uns zukommt

Ursprünglich handelte es sich bei der in Seattle ansässigen Fraktion um eine Art zivile Miliz, die sich gegen die brutale Kontrolle der militaristischen Behörde FEDRA aufgelehnt hatte. Nach erbitterten Kämpfen schaffte es die W.L.F. tatsächlich, die FEDRA-Präsenz in Seattle auszulöschen und effektiv die Kontrolle über die Stadt zu übernehmen.

Es handelt sich also keineswegs um eine kleine Gruppierung, sondern eine organisierte und gut ausgestattete Fraktion unter der Führung eines Mannes namens Isaac Dixon – ein ehemaliger Marine, der zum unbarmherzigen Anführer aufsteigt (gespielt von Jeffrey Wright).

Isaac bekommt in der Serie einen größeren Auftritt als noch in der Spielvorlage.

Obwohl sie durchaus rücksichtslos agieren, hat die W.L.F. auch bestimmte Prinzipien, wie einer ihrer Grundsätze zeigt: "Wir töten keine Leute, die sich nicht verteidigen können."

Irgendwann geriet die W.L.F. dann in Konflikt mit einer benachbarten Fraktion: dem religiösen Kult der Seraphiten oder auch "Scars", die ebenfalls bereits in der Serie zu sehen waren. Sie benutzen auch den Spitznamen "Wolves" für die W.L.F.

Zum aktuellen Zeitpunkt befinden sich die Scars und die Wolves in einer erbitterten Auseinandersetzung um die Vorherrschaft über Seattle. Dass sich beide Fraktionen bis aufs Blut bekämpfen, konnten wir bereits daran erkennen, dass die Truppe aus Scars in Episode 3 komplett von den Wolves ausgelöscht wurde – mitsamt Kindern.

Was hat Abby damit zu tun?

Wie wir in der Serie bereits lernen, ist Abby vor knapp fünf Jahren der W.L.F. beigetreten. Zuvor gehörte sie den Fireflys an, die allerdings am Ende der ersten Staffel zerstreut und größtenteils zerschlagen waren.

Abby wählte zusammen mit den restlichen Firefly-Überlebenden von Joels Angriff auf das Krankenhaus die W.L.F. aus – weniger aus Überzeugung für deren Sache und mehr um eine Chance zu haben, ihre Rache an Joel irgendwann zu nehmen. Zu Abbys Team gehören zudem noch weitere Charaktere wie Owen, Mel, Nora und Manny.