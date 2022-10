The Quarry: Das Horrorspiel aus 2022 jetzt für PS4 + PS5 im Angebot der Woche

The Quarry ist das neue Angebot der Woche für PS4 und PS5 im PlayStation Store. Das im Juni erschienene Horrorspiel aus dem Hause Supermassive Games (Until Dawn) ist in beidem Fassungen 33 Prozent reduziert. Dadurch sinkt der Preis für PS4 von 69,99€ auf 46,89€ und für PS5 von 74,99€ auf 50,24€. Das Angebot läuft noch bis 1 Uhr morgens am 13. Oktober. Hier findet ihr es:

Wie gut ist The Quarry?

Rückkehr zu alter Stärke: Nachdem uns die Spiele der Dark Pictures Anthology in unseren GamePro-Tests nicht so sehr begeistert hatten, ist das Studio Supermassive Games mit The Quarry wieder zur alten Stärke zurückgekehrt, die es beim damals PS4-exklusiven Until Dawn gezeigt hat. Schon die Ausgangssituation der beiden Horrorspiele ist sehr ähnlich: Ging es damals um eine Gruppe junger Erwachsener in einer einsamen Berghütte, befinden wir uns diesmal mit einer ganz ähnlich zusammengesetzten Clique in einem Sommercamp. Natürlich werden wir dort abermals von Mördern beziehungsweise Monstern (Genaueres wollen wir vorab nicht verraten) gejagt.

QTEs und folgenschwere Entscheidungen: Auch das Gameplay folgt im Kern der von Until Dawn bekannten Formel. Es besteht größtenteils aus Dialogen, Erkundung und Quick Time Events, wobei Letztere diesmal ein gutes Stück leichter zu bewältigen sind. Außerdem dürfen wir immer wieder folgenschwere Entscheidungen treffen, die den weiteren Verlauf der Handlung bestimmen und über Leben und Tod unserer Figuren entscheiden. Durch die verschiedenen Handlungsverläufe lohnt sich mehrfaches Durchspielen.

Atmosphärische Klischees: Wie schon Until Dawn schreckt auch The Quarry nicht dafür zurück, auf zahlreiche Klischees aus Slasher- und anderen Horrorfilmen zurückzugreifen. Das stört aber nicht, sondern führt vielmehr dazu, dass sich die typische Atmosphäre aufbaut und man sich als Genre-Fan sehr schnell heimisch fühlt. Die Charaktere sind zudem ein bisschen komplexer und nicht mehr ganz so einfach bestimmten Typen zuzuordnen wie noch in Until Dawn. Mehr über The Quarry erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test:

