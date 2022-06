The Quarry-Trophäe 'Volles Deck' - So findet ihr alle Tarotkarten

Während ihr in The Quarry mit den Teens durch die Gegend stolpert, flirtet, flieht und kämpft, könnt ihr Tarotkarten entdecken. Bei diesen handelt es sich nicht nur um Collectibles, die euch die Trophäe Volles Deck einbringen, sondern sie gewähren euch auch noch einen optionalen Blick in die Zukunft. Damit ihr keine dieser Chancen verpasst, verraten wir euch, wo alle Karten versteckt sind.

So funktionieren die Tarotkarten

In den Zwischensequenzen kommentiert eine alte Frau namens Eliza eure bisherigen Erfolge (oder Misserfolge) und bietet euch die Möglichkeit, mithilfe je einer gefundenen Karte in die Zukunft zu blicken.

Ihr seht dann eine sehr kurze Szene, die euch wichtige Hinweise liefern und euch bei Entscheidungen helfen kann. Findet ihr in einem Kapitel mehr als eine Karte, so könnt ihr wählen, welche Szene ihr sehen möchtet. Die Tipps, die Eliza diesbezüglich gibt, sind jedoch alle sehr kryptisch.

Hinweis: Die Reihenfolge der Karten im Menü stimmt nicht immer mit der Anordnung der Szenen im Kapitel überein. Ihr findet beispielsweise Karte #7 vor Karte #6.

Zudem praktisch: Da die Kamera die Karten immer automatisch in den Fokus rückt, wenn ihr ihnen nahe seid, müsst ihr nicht lange suchen.

Vorsicht! Segnen einige eurer Charaktere verfrüht das Zeitliche, dann könnt ihr bestimmte Bereiche, in denen sich die Karten befinden, nicht oder nur mit anderen Personen erreichen. Falls ihr wollt, dass alle überleben, empfehlen wir euch unseren Guide:

Prolog

#1 Der Narr

Szene: Laura im Wald

Nachdem ihr einen Absatz heruntergesprungen seid, müsst ihr euch links halten, um die Karte zu finden.

Kapitel 1

#2 Mäßigkeit

Szene: Jacob in der Lodge

Geht in die Küche. Die Karte seht ihr direkt nach dem Eintreten.

Kapitel 2

#3 Der Gehängte

Szene: Nick mit Abi im Wald

Bei ihrer Suche nach Feuerholz müssen die beiden dem Wegweiser nach links folgen, um die Karte zu finden. Geht dann einfach den Pfad entlang, bis die Karte sichtbar wird.

Kapitel 3

#5 Der Turm

Szene: Abi im Wald

Abi rennt durch den Wald. Nach der Cutscene, in der Abigail jemanden sieht, geht ihr einfach ganz geradeaus den Weg entlang, bis ihr die Karte seht.

#4 Der Stern

Szene: Jacob im Bootshaus

Emma schickt euch auf die Suche nach Handtüchern ins Bootshaus. Die Karte findet ihr, wenn ihr in Richtung der Kanus geht.

Kapitel 4

#7 Der Magier

Szene: Emma auf der Insel

Wenn ihr Emma spielt, dreht euch um, geht auf die Kamera und das Ende des Stegs zu.

#6 Die Kraft

Szene: Lodge

Im Moment, in dem die Gruppe in die Lodge zurückkehrt, seht ihr die Karte beim Tisch.

Kapitel 5

#8 Der Teufel

Szene: Dylan im Camp

Wenn ihr mit Dylan die Umgebung bei den Hütten unter die Lupe nehmt, geht zu den Picknick-Tischen.

#9 Der Eremit

Szene: Dylan im Camp

Schaut euch dann mit Dylan die große Antenne beim Radioschuppen an.

Kapitel 6

#10 Gerechtigkeit

Szene: Jacob im Wald

Geht die Treppe hinunter und haltet euch danach links.

#11 Der Mond

Szene: Abigail bei den Duschkabinen.

Wenn ihr mit Abigail die Duschkabinen anschaut, schwenkt die Kamera zur Karte.

Kapitel 7

#13 Die Welt

Szene: Laura in der Zelle

Sobald ihr Laura spielt, geht ihr zum Gitter der Zelle, um die Karte zu finden.

#12 Der Wagen

Szene: Laura in der Polizeiwache

Wenn Laura frei in der Wache herumlaufen kann, müsst ihr in den Raum mit den Stühlen, die auf die Tische gestapelt sind. Dort findet ihr die Karte.

Kapitel 8

#15 Die Liebenden

Szene: Ryan und Laura in der Mine

Nachdem das Geländer heruntergebrochen ist, haltet ihr euch links und geht auf die nächstmögliche Plattform.

#16 Das Rad des Schicksals

Szene: Laura in der Mine

Nachdem Laura das Brett weggerissen hat, findet ihr einige Meter weiter einen kleinen abzweigenden Tunnel mit der Karte.

#14 Die Herrscherin

Szene: Ryan in der Schnapsbrennerei

Lauft mit Ryan in den Raum, in dem Stühle stehen und in dem ihr Schnapsbrennergeräte seht.

#17 Der Herrscher

Szene: Ryan in der Schnapsbrennerei

Geht mit Ryan zwischen den Regalen mit den großen Fässern hindurch.

Kapitel 9

#18 Der Tod

Szene: Ryan im Hackett Haus

Wenn ihr aus dem Speiseaufzug kommt, müsst ihr im Zimmer in Richtung des Bettes ganz hinten gehen.

#19 Die Sonne

Szene: Laura im Hackett Haus

Wenn ihr mit Laura in den zweiten Stock gegangen seid, findet ihr einen Raum mit einer großen Fensterfront. Geht einfach auf die Fenster zu.

#20 Das Gericht

Szene: Dylan auf dem Schrottplatz

Wenn ihr im Innenbereich mit den Schrottautos seid, sucht nach einer Treppe, die euch auf eine Plattform hinaufbringt. Haltet euch oben links.

#21 Der Hierophant

Szene: Abigail im Schutzbunker

Wenn ihr mit Abigail im Schutzbunker seid, müsst ihr nur auf die große breite Treppe zugehen.

Kapitel 10

#22 Die Hohepriesterin

Szene: Kaitlyn in der Lodge

Wenn ihr mit Kaitlyn die Lodge erkundet, geht nach oben zu einem Raum mit Betten und von dort aus weiter auf den Dachboden, wo ihr die letzte Karte findet.

Jetzt habt ihr es geschafft! Euer Deck ist voll, ihr solltet die Trophäe kassieren!

Wollt ihr alle Tarotkarten für die Trophäe sammeln oder geht es euch eher um die Tipps, die ihr durch sie bekommen könnt? Welche Karten habt ihr verpasst?