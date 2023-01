Horror-Hit zum halben Preis: Jetzt das Wochenendangebot für PS4 + PS5 sichern

Im PlayStation Store bekommt ihr jetzt The Quarry für PS4 und PS5 im Wochenendangebot. Das Horrorspiel aus 2022 gibt es jetzt in der Deluxe Edition zum halben Preis und somit für 42,49€ statt 84,99€. Diese bietet neben dem Hauptspiel auch noch zusätzliche Charakteroutfits im Look der 80er und weitere Extras wie den Blutbad-Filmmodus und das Horror-Grafikfilter-Paket. Das Angebot läuft noch bis 1 Uhr morgens am 31. Januar. Hier findet ihr es:

Was ist The Quarry?

Wie schon das ebenfalls von Supermassive Games stammende Until Dawn ist auch The Quarry im Grunde ein Horrorfilm zum Selberspielen, wobei Slasher-Horror im Stile der 80er mit übernatürlichen Elementen gemischt wird (Genaueres wollen wir euch an dieser Stelle lieber nicht verraten). Diesmal spielen wir eine Gruppe von jungen Betreuer*innen in einem Sommercamp, die eigentlich nur ihre letzten Tage dort genießen möchten, aber schon bald um ihr Leben fürchten müssen.

Spielerisch folgt The Quarry im Wesentlichen der Formel von Until Dawn. Das Gameplay bietet also eine Mischung aus Dialogen, QTEs, dem einen oder anderen kleinen Rätsel und vor allem schwerwiegenden Entscheidungen, die den Verlauf der Handlung stark beeinflussen. Je nach eurer Spielweise können alle neun Charaktere sterben oder überleben. Bei den QTEs ist The Quarry allerdings deutlich großzügiger als Until Dawn. Es sind diesmal also eher falsche Entscheidungen als langsame Reaktionen, die den Tod bringen. Genaueres könnt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Testbericht erfahren.

PS4- und PS5-Spiele für unter 20€

Neben The Quarry gibt es im PlayStation Store gerade übrigens noch viele weitere Sonderangebote für PS4 und PS5. Unter anderem läuft derzeit ein großer Sale mit fast 1000 Spielen unter 20€. Darunter finden sich große AAA-Titel wie Call of Duty: Modern Warfare oder Assassin’s Creed Odyssey oder auch Exklusivhits wie Kena: Bridge of Spirits und God of War. Die Deals laufen noch bis 1 Uhr morgens am 2. Februar. Mehr erfahrt ihr hier:

