The Quarry: Alle Teenager töten und die Trophäe Hackett's Quarry-Massaker abstauben

Ihr mögt euren Kaffee schwarz, euren Horror blutig und wollt alle Teens töten? Oder möchtet ihr euch vielleicht einfach nur die Trophäe "Hackett's Quarry-Massaker" holen, die dieses Opfer nun mal erfordert? Wir verraten euch, wie's geht und weisen euch am Ende sogar noch den Weg zu einer alternativen Trophäe für ein anderes Ende. Natürlich gibt es in The Quarry verschiedene Todesszenen für die Charatere. In diesem Guide erläutern wir euch je einen Storypfad, der zum Ableben des Charakters führt.

Neben den Teenagern könnt ihr übrigens auch die Einheimischen umbringen. Auf ihre Tode werden wir hier allerdings nicht eingehen. Und jetzt: Legt los und schämt euch!

Achtung, Spoiler! Wir spoilern hier natürlich verschiedene Tode von Charakteren und einige Abschnitte der Story, ohne ins Detail zu gehen.

Kapitel 4

Jacob töten

Gespielter Charakter: Ryan

Ort: Lagerfeuer

Vor Kapitel 4 könnt ihr Jacob nur umbringen, wenn ihr am Anfang eine bestimmte Wahl getroffen habt. In Kapitel 4 könnt ihr ihn aber so oder so umbringen und wir erläutern euch, wie. Ihr schlüpft in die Rolle von Ryan, der mit einigen der anderen Teenager am Lagerfeuer sitzt, als sie ein Geräusche in den Büschen hören. Einfach mal drauf schießen - Kann das gut gehen? Nein. Natürlich nicht. Ein Schuss reicht allerdings nicht. Ihr müsst die Waffe ein zweites Mal abfeuern und dafür die linke Option wählen. Ihr habt es euch schon gedacht: Im Gebüsch versteckt sich kein Monster, sondern Jacob.

Emma töten

Gespielter Charakter: Emma

Ort: Baumhaus

Im selben Kapitel könnt ihr Emmas Leben ganz einfach ein Ende setzen. Wenn sie sich im Baumhaus befindet, habt ihr in einem Moment die Möglichkeit, die Falltür zu öffnen oder alternativ in einer Tasche herumzustöbern. Entscheidet euch für Ersteres.

Kapitel 6

Abigail töten

Gespielter Charakter: Abigail

Ort: Poolhaus

Auch Abigails Ableben könnt ihr ganz einfach verursachen. Es gibt einen Moment, in dem sie eine Waffe auf Nick richtet - ja tatsächlich! Drückt NICHT ab. Dann wird Abigail sterben.

Kapitel 7

Laura und Ryan töten - Schritt 1

Gespielter Charakter: Laura

Ort: Zelle

Im siebten Kapitel spielt ihr Laura sehr lange. Irgendwann wird sie vortäuschen, krank zu sein und sich auf dem Boden wälzen. Nutzt diese schauspielerische Performance, um Travis' Waffe zu mopsen. Entscheidet euch, sobald ihr die Möglichkeit dafür habt, auf ihn zu schießen. Nicht wundern: Das führt nicht sofort zu ihrem Tod, ist aber ein entscheidender Schritt. Und ja - richtig gelesen. Diese Handlung kann später auch zu Ryans Tod führen.

Kapitel 8

Nick töten

Gespielter Charakter: Ryan

Ort: Keller

Ryan erreicht gemeinsam mit Laura einen rotbeleuchteten Keller mit Käfigen. In einem befindet sich eine Gestalt. Haltet Laura NICHT auf, wenn sie darauf schießen will. Es handelt sich nicht um das, was sie denkt, sondern um Nick.

Kapitel 9

In Kapitel 9 könnt ihr ein wahres Massaker anrichten. Ihr könnt nicht nur gleich drei Teenies töten, sondern auch noch einige Einheimische.

Dylan töten

Gespielter Charakter: Dylan

Ort: Schrottplatz

Wenn Dylan im großen Kran auf dem Schrottplatz sitzt, muss er auf einen Angriff reagieren. Entscheidet euch dafür, zu hupen. Danach: Finger weg von den Tasten, denn ihr müsst die QuickTime-Events nun verbocken, um Dylan zu töten.

Laura töten - Schritt 2

Gespielter Charakter: Ryan

Ort: Hackett Haus

Schießt mit Ryan auf Chris Hackett, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Travis wird dann Laura töten. Das tut er allerdings nur dann, wenn sie - wie oben beschrieben - in Kapitel 7 auf ihn geschossen hat.

Ryan töten - Schritt 2

Gespielter Charakter: Ryan

Ort: Hackett Haus

Gleich nach Lauras Tod müsst ihr mit Ryan reagieren. Entschließt euch dafür, nicht diplomatisch zu sein, sondern aggressiv. Danach gilt wieder: Finger stillhalten, denn ihr müsst nun beim QuickTime-Event versagen, damit Ryan stirbt.

Kapitel 10

Max töten

Gespielter Charakter: Max

Ort: Am See

Max zu töten, ist wieder nur eine Frage einer einzigen Entscheidung. Viel Zeit verbringt ihr in diesem Fall nicht gerade mit dem Charakter. Lasst ihn einfach auf die andere Seite schwimmen, anstatt zu bleiben. Der Tod erwartet ihn dann bereits.

Kaitlyn töten

Gespielter Charakter: Kaitlyn

Ort: Hütte

Nun könnte Kaitlyn das Final Girl sein, also als Einzige überleben. Dann erhaltet ihr die Trophäe "Die Überlebende", aber wenn ihr die Massaker-Trophäe wollt, muss auch sie sterben. Sie hat sich in die Hütte zurückgezogen, wird aber von Attacken trotzdem nicht verschont. Wenn sie verfolgt wird, müsst ihr euch dafür entscheiden, zu warten und nicht davonzurennen. Dann bekommt ihr die Gelegenheit zu schießen. Tut das NICHT. Dann wird auch sie sterben und ihr könnt eure Trophäe einsacken. Glückwunsch! Ihr habt alles zerstört.

Na, habt ihr vor, euch die Trophäe zu krallen?