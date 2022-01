The Rock teast neue Videospielverfilmung an und das Internet macht kuriose Vorschläge

In einem Interview mit dem Magazin Men’s Journal wurde Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson auf seine neue Rolle in Black Adam interviewt. Der Film erscheint noch in 2022 weltweit in den Kinos. Zum Schluss des Interviews teaste Johnson jedoch ein ganz anderes Projekt an, bei dem vor allem Videospiel-Fans aufhorchen sollten.

Neue Videospielverfilmung kommt 2022

Worum geht es? Johnson erwähnt im Interview, dass es sich bei dem Projekt um eine Verfilmung eines bekannten Videospiels handelt, das er selbst schon seit Jahren spielt. Bei dem Videospiel soll es sich um eines der größten Videospiele handeln:

Wir werden eines der größten und knallhartesten Spiele auf die Leinwand bringen - eines, das ich seit Jahren spiele. Ich freue mich wirklich darauf, es den Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren. Natürlich werden wir es unseren Gamer-Freunden recht machen - aber eigentlich wollen wir nur einen tollen Film machen.

Weitere Details zum Videospiel, um das es in dem Film gehen soll, verriet Johnson leider nicht. Dementsprechend spekulieren viele Fans darüber, wen Dwayne "The Rock" Johnson verkörpern wird.

Eine heißersehnte Videospielverfilmung, bei der der Ex-Wrestler aber vermutlich nicht auftauchen wird, ist The Last of Us. Alle bisher bekannten Informationen hierzu findet ihr auf GamePro:

Das wilde Spekulieren beginnt

Um welches Videospiel könnte es sich handeln? Die Ideen der Spielerschaft weisen ein breites Spektrum auf. Ein wohl nicht ganz so ernst gemeinter Vorschlag ist, dass The Rock im neuen Super Mario-Film eine Rolle spielen wird, allerdings als Prinzessin Rosalina:

Ein weiterer Vorschlag aus dem Nintendo-Universum wäre Kirby. Doch möglicherweise würde sich The Rock dank seiner Frisur auch als Kratos aus God of War gut machen:

Allerdings hat Sony bereits im Mai 2021 verraten, dass keine Verfilmung des Blockbusters in Arbeit ist. Ob die Dreharbeiten nach dem Zeitpunkt dieser Aussage gestartet sind, bleibt abzuwarten. Alternativ könnten sich Fans den Schauspieler gut als Mega Man oder sogar als Tetrisblock vorstellen. Mit anderen Schauspielkollegen würde sich The Rock außerdem für eine Verfilmung von Gears of War eignen.

In welcher Videospielverfilmung könntet ihr euch The Rock besonders gut vorstellen?