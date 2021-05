God of War: Keine Verfilmung des Blockbusters in Arbeit, sagt Sony

God of War war ein PS4-Blockbuster sondergleichen. Seitdem wartet die halbe Welt auf den Nachfolger God of War 2: Ragnarok und Gerüchte um eine Verfilmung halten sich hartnäckig. Damit räumt Sony jetzt auf. Aktuell befinden sich zwar jede Menge Verfilmungen bekannter PlayStation-Marken in Arbeit, aber God of War soll nicht dazu gehören.

Nein, God of War wird aktuell nicht verfilmt

Kein Film in Arbeit: Alle God of War-Fans, die aufgrund der Gerüchte und Spekulationen darauf gehofft hatten, müssen jetzt tapfer sein. Gegenüber der New York Times hat ein Sony-Sprecher direkt und gerade heraus bestätigt, dass kein God of War-Film in der Mache sei.

Daran ändern wohl auch die mehr oder weniger frisch gegründeten PlayStation Studios nichts. Die kümmern sich aktuell zwar um haufenweise filmische Adaptionen bekannter PS4-Stoffe und älterer Marken aus dem Hause Sony, aber dazu zählt eben kein God of War-Projekt. Zumindest im Moment nicht und auch nicht in naher Zukunft.

Was kommt stattdessen? Wie wir bereits seit einiger Zeit wissen, arbeiten Sony und HBO gemeinsam an einer aufwändigen Verfilmung von The Last of Us. Die Geschehnisse aus dem ersten Spiel sollen als Serie erscheinen und hier findet ihr alle bisherigen Infos dazu:

Aber das ist noch nicht alles. Auch der mittlerweile richtig alte PS1-Klassiker Twisted Metal bekommt eine Filmumsetzung spendiert. Dasselbe gilt auch für den Open World-Hit Ghost of Tsushima und natürlich für die Uncharted-Reihe. Das Projekt scheint nach ewigem Produktions-Limbo endlich in die Gänge zu kommen, aber das neueste Bild mit Mark Wahlberg enttäuscht viele Fans.

Wo bleibt God of War 2? Vor einer gefühlten Ewigkeit wurde die Fortsetzung zu God of War mal für das Jahr 2021 angekündigt. Aber seitdem ist es verdächtig still um das Spiel geworden und auf Neuigkeiten, Trailer oder gar Gameplay warten wir bisher vergeblich. Momentan sieht es also eher danach aus, als würde es noch eine Weile dauern.

Hättet ihr gern einen God of War-Film gesehen? Welches Spiel braucht eurer Meinung nach unbedingt eine Verfilmung?