Versehentlich geleakt? PS Plus könnte eines der besten PS5-Exclusives bekommen

Das neue PS Plus-Modell mit drei unterschiedlichen Abo-Stufen ist vor wenigen Tagen an den Start gegangen. Interessierte Spieler*innen können zwischen PS Plus Essential, Extra und Premium wählen und so Zugriff auf unterschiedliche Spiele-Kataloge erhalten. Sollte der neu entdeckte Hinweis eines Reddit-Users stimmen, könnte in den kommenden Tagen ein besonders gutes PS5-Exclusive verfügbar werden.

PS5-Exclusive könnte zu PS Plus Premium kommen

Um welchen Titel handelt es sich? Laut User slimanre406 soll Ratchet & Clank: Rift Apart in die Spielebibliothek von PS Plus aufgenommen werden. Er entdeckte beim Stöbern einen Hinweis am Spiel, der den Titel bereits als PS Plus-Spiel listet.

Allerdings wird das Spiel womöglich nicht für alle verfügbar sein. Ratchet & Clank: Rift Apart wird als PS Plus Premium-Titel gelistet, also beim teuersten aller drei Abo-Modelle. Alle Nutzer*innen von PS Plus Essential und Extra würden somit keinen Zugriff auf das Spiel haben.

Falls ihr nicht mehr wisst, welches Abo-Modell welche Vorteile bietet, helfen wir euch hier auf die Sprünge:

17 5 Mehr zum Thema PS Plus, Premium und Extra für PS4/PS5 - Spiele, Preise, Vorteile und alle Infos zu den Modellen

Wie wahrscheinlich ist das? Bislang hat Sony nicht bestätigt, ob das PS5-Exclusive in die Spielebibliothek aufgenommen wird. Es könnte sich dabei um einen einfachen Anzeigefehler handeln, da der Abo-Service erst kürzlich gestartet ist und noch mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen haben könnte.

Allerdings ist es nicht unüblich, dass PS Plus-Titel vorab geleakt werden. So wussten wir auch in diesem Monat bereits vorab, welche PS Plus-Titel uns im Juni 2022 erwarten.

Wie schön Ratchet & Clank: Rift Apart auf der PS5 aussieht, seht ihr im folgenden Video:

Mehr zu den neuen PS Plus-Modellen findet ihr hier:

Diese Spiele wünschen sich Fans

Es bleibt abzuwarten, welche PS5-Spiele in den kommenden Wochen in den Abo-Service mit aufgenommen und vor allem für welches Abo-Modell zur Verfügung stehen werden. In der Kommentarspalte zum Reddit-Post wird deutlich, dass sich Fans vor allem die beiden Titel Sackboy: A Big Adventure und Kena: Bridge of Spirits als nächstes für den Abo-Service wünschen.

Welche Spiele würdet ihr gerne in der PS Plus-Bibliothek sehen?