The Witcher 3: Geralt kann ein richtig mieses Suff-Tattoo aus dem Vorgänger mitnehmen

Was betrunken wie eine gute Idee wirkt, erweist sich später oft als das Gegenteil.

Zu den Dingen, die ihr lieber nicht tun solltet, wenn ihr einen über den Durst getrunken habt, gehört definitv der Gang zum Tätowierer. Ein Motiv, das betrunken richtig cool aussieht, kann sich im ausgenüchterten Zustand als großer Fehler erweisen. Schließlich ist es richtig schwer, so eine Kunst-Sünde wieder loszuwerden. Geralt nimmt sein Suff-Tattoo aus The Witcher 2 sogar unter Umständen ins nächste Spiel mit.

Tattoo-Sünde aus dem Vorgänger

Auf Twitter merkt Autor und Journalist Cian Maher an, das nicht genug Leute darüber reden, dass Geralt in The Witcher 2 betrunken ein Hals-Tattoo bekommen kann, das er dann in The Witcher 3 mitnimmt. Weil wir diese Story ebenfalls ziemlich lustig finden, wollten wir euch daran erinnern - oder euch darauf aufmerksam machen, falls ihr sie noch gar nicht kennt.

Im Tweet könnt ihr euch auch gleich einen Eindruck davon machen, wie Geralt die Hautkunst so steht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie landet das Tattoo aus Teil 2 in Witcher 3? Ganz einfach: Ihr könnt euren Spielstand aus The Witcher 2 in The Witcher 3 übernehmen. Dann werden nämlich die Story-Entscheidungen, die Auswirkung auf das Sequel haben, direkt übernommen - und ja, dazu gehört eben auch das Suff-Tattoo.

Wie kommt Geralt noch mal zu diesem Tattoo?

Die Nebenmission aus The Witcher 2, in der Geralt zu tief ins Glas guckt, trägt den Namen "Verkatert". In dieser verschlägt es den Hexer in eine Schenke in Flotsam, wo er feiert, sich im Messerwerfen misst und schließlich von Ves zum Trinken aufgefordert wird.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Next Gen-Update von Wichter 3 anschauen:

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Stimmt ihr dem zu, dann wacht Geralt am nächsten Tag in der Nähe des Hafens auf, ohne seine Kleidung und Erinnerung, aber mit einem neuen Hals-Tattoo. Danach ist es eure Aufgabe, die Klamotten zurückzubekommen und herauszufinden, was in der Nacht geschehen ist.

Ihr habt später auch die Möglichkeit, das Tattoo entfernen zu lassen. Entscheidet ihr euch dagegen, dann könnt ihr im restlichen Spiel und in The Witcher 3 damit durch die Gegend ziehen.

Kennt ihr die Nebenmission und wie lang hat Geralt das Tattoo bei euch mit sich herumgetragen?