Kommt The Witcher 3 für PS5 & Xbox Series X/S doch schon bald? Alterseinstufung macht Hoffnung

The Witcher 3: Wild Hunt zählt nach wie vor zu den beliebtesten und bestbewerteten Rollenspiel der vergangenen 10 Jahre und war für Entwickler CD Projekt Red im Jahr 2015 endgültige Durchbruch. Dass der Titel auch für die PS5 und die Xbox Series X/S erscheinen wird, steht schon länger fest, die Entwickler bestätigten im September 2020 erstmals einen Release für die Next Gen-Plattformen.

Das Theater rund um Cyberpunk warf die Pläne für die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von Witcher 3 aber offenbar etwas über den Haufen, denn im letzten Jahr wurde es ziemlich ruhig um die "Game of the Year"-Edition und ein Release-Termin war weit und breit nicht in Sicht.

Release schon heute?

Jetzt gibt es aber einen Hoffnungsschimmer, dass das Rollenspiel möglicherweise schon in nächster Zeit erscheinen könnte. Denn auf der Webseite des des Pan European Game Information (kurz PEGI), die sich um europaweite Alterseinstufungen von Computer- und Videospielen kümmert, tauchte ein Eintrag für eben jene Next Gen-Version für the Witcher 3 auf.

Wie zu sehen ist, hat hat das Spiel auch auf diesen Plattformen eine Einstufung ab 18 Jahren erhalten und jetzt wird es kurios. Denn als Release-Datum steht dort der 19. Oktober, also der heutige Tag. Ein Shadow Drop also? Unwahrscheinlich, denn die Veröffentlichung ihres bislang wohl wichtigsten Spiels hätte CD Projekt Red vermutlich schon vorab deutlicher kommuniziert.

Gut möglich aber, dass der Release in nächster Zeit anstehen könnte, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft also.

Was euch in der Game of Year-Edition erwartet, verrät euch übrigens dieser Trailer:

Das soll die Next Gen-Version besser machen

Kollegin Linda hat die Verbesserungen der PS5- und Xbox Series X/S-Variante in ihrem Artikel aus dem September 2020 zusammengefasst, darunter

Raytracing-Effekte

schnellere Ladezeiten

Außerdem soll es ein Gratis-Upgrade für alle geben, die die PS4- bzw. Xbox One-Version des Spiels bereits besitzen. The Witcher 3 ist darüber hinaus auch für die Nintendo Switch erhältlich.

Wartet ihr schon auf die Next Gen-Version von The Witcher 3 oder ist das Spiel für euch mittlerweile schon ein alter Hut?