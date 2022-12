The Witcher 3: Künstler designt schicke PS5- und Xbox-Controller, passend zum Next Gen-Update

Das kürzlich veröffentlichte Next Gen-Update zu The Witcher 3 ist für viele Spieler*innen ein Grund, noch einmal nue mit Geralt loszuziehen – oder sich sogar zum ersten Mal mit dem Hexer ins Abenteuer zu stürzen. Schließlich gibt es neben technischen Verbesserungen auch Gameplay-Anpassungen. Ein Künstler hat, zeitlich passend zum Update, Controller-Designs mit The Witcher 3-Thema für PS5 und Xbox Series X/S entworfen, und die sehen richtig gut aus.

So sehen die beiden Witcher-Controller-Designs aus

Auf Reddit zeigt User GriftyGamerGuy seine selbst gestalteten Controller und macht damit einige Fans richtig neidisch. Die Designs für die Pads zu Sony und Microsofts aktuellen Konsolen nutzen dieselben Grundelemente, sind jedoch an die jeweilige Form angepasst.

Die ehemals weißen Controller sind grau marmoriert und tragen als auffälligstes Element das Zeichen der Wolfsschule, das in einem dunkleren Grau gehalten ist und rote Augen hat. Bei beiden Versionen ziert es die linke Seite des Controller-Gehäuses. Die rote römische Drei aus dem Logo des Spiels, die in ihrer Form einer Kralle ähnelt, verläuft dagegen beim DualSense über die Buttons auf der rechten Seite, während es beim Xbox-Controller mittig sitzt.

Hier könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch die Hexer-Zeichen, die Geralt im Kampf einsetzen kann, beispielsweise, um sich zu schützen (Quen) oder einen Feuerzauber zu wirken (Igni), sind unterschiedlich platziert. Während sie beim DualSense das Touchpad schmücken, sind sie beim Series-Controller in einer diagonalen Linie auf der rechten Seite angeordnet.

Überlegt ihr gerade, ob ihr euch The Witcher 3 (noch mal) vornehmen? Mehr zum großen Update erfahrt ihr in unseren folgenden Artikeln:

Und hier könnt ihr euch einen Trailer ansehen:

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

In den Kommentaren äußern sich viele Fans begeistert

Daveymac_ lobt beispielsweise: "Kumpel, die sehen absolut phänomenal aus!". Auch Tigral99 befindet: "Mann, beide Controller[-Designs] sind so gut gemacht. Verdammt großartiger Job!"

Der Reddit-User GriftyGamerGuy hat allerdings auch nicht einfach nur mal in einer freien Minute zum Pinsel gegriffen, sondern verrät in der Kommentar-Sektion, dass sowas zu seinem Job gehört und als seine Haupteinkommensquelle dient.

Wie gefallen euch die Hexer-Controller?