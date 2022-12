The Witcher 3 Next Gen-Update: Neue Szene führt zum bizarrsten Kuss der Hexer-Saga

Das Next Gen-Update von The Witcher 3 hat viele Änderungen mitgebracht, sowohl spielerischer Natur –so lassen sich Zauber endlich schneller auslösen – als auch im Hinblick auf die Grafik. Darüber hinaus hat CD Projekt RED, das Studio hinter dem Rollenspielmeisterwerk, aber auch Neuerungen versprochen, die Fans selbst entdecken sollen.

Eine davon ist eine geänderte Unterhaltung, die zu einer weiteren Kuss-Szene zwischen Geralt und seiner potenziellen Geliebten Yennefer führt. Aufgrund der Technik geht die Situation aber ein bisschen daneben. Keine Pointe

Um diese Szene geht es

Am Ende der Hauptquest Va Fail Elaine, in der Geralt einen großen Schritt nach vorn beim Auffinden seiner Ziehtochter Ciri macht, beschließt er, erneut loszuziehen, um sie zu retten. Yennefer, die Zauberin, mit der er seit Jahrzehnten eine On-Off-Beziehung unterhält, kommt danach auf ihn zu und lässt die für sie typische, unnahbare Attitüde fallen. Beide küssen sich innig vor Geralts Hexer-Kumpanen, im Original wünscht sie sich hingegen nur, dass er wohlbehalten zurückkehrt.

Hier könnt ihr euch die Situation im Vergleich anschauen:

Wie ihr aber auch seht, geht dabei einiges schief: Die Charaktermodelle scheinen nicht wirklich aufeinander abgestimmt zu sein, ihre unterschiedlichen Körpergrößen führen dazu, dass sich die Lippen der beiden komplett verfehlen. Geralt saugt der Magierin an der Nase, Yennefer züngelt hingegen an seinem Kinn.

Hier hätte es vielleicht geholfen, wenn CD Projekt RED den Körper der Dame ein paar Zentimeter nach oben gehoben hätte. In den folgenden Kameraperspektiven wäre den Spieler*innen ihre veränderte Position aber wohl störend aufgefallen. Das Endresultat ist aber dennoch eher unfreiwillig komisch als romantisch.

Dabei geht es so viel besser!

Damit die zusätzliche Liebesbekundung zwischen den beiden überhaupt abgespielt wird, ist es notwendig, die Nebenquest Der letzte Wunsch auf den Skellige-Inseln abzuschließen. Vergesst ihr diese, verlässt Yennefer das Gebiet wieder und ihr könnt nicht den Djinn fangen, der dafür sorgt, dass ein alter Zauber, der von einem früheren Djinn auf die beiden gewirkt wurde, aufgehoben wird.

Der sorgte nämlich dafür, dass Geralt und Yennefer unzertrennlich miteinander verbunden sind. So ist es zumindest in den Büchern festgehalten, die als Vorlage für die Spiele dienten. Genauer gesagt, öffnete Geralt versehentlich eine Vase mit einem Djinn, woraufhin ihm drei Wünsche gewährt wurden. Seiner letzter blieb den Leser*innen verborgen, es war nur bekannt, dass sich Yennefer sehr über ihn gefreut hatte, wodurch die stürmische Romanze so richtig entfacht wurde.

In The Witcher 3: Wild Hunt wird der Bann gelöst, wir erfahren aber auch, dass die beiden daraufhin keine Veränderung ihrer Gefühle füreinander feststellten. Deshalb konnten sie sich sicher sein, sich wahrhaftig zu lieben. Eine wirklich süße Geschichte, die in einer kitschigen, aber überaus romantischen Kuss-Szene mündet:

Die zeigt dann auch tatsächlich, dass das Geschlabber des Pärchens viel schöner inszeniert und vor allem anatomisch korrekt dargestellt werden kann. Witziges Detail: Eigentlich sitzen die beiden auf einem Holzgeländer, wodurch die Größenverhältnisse Sinn ergeben. Nach einem Umschnitt schweben sie aber für ein hübscheres Bild vor einem Berggipfel. Die Position der Kamera verdeckt jedoch die eigentlich abstruse Flugeinlage der beiden.

Es ist sicherlich streitbar, ob Yennefers plötzlicher Gefühlsausbruch vor anderen Personen zu dem ansonsten unterkühlten Verhalten der Zauberin passt. Sicher ist aber, dass die geheime Änderung ein ganzes Stückchen eleganter hätte dargestellt werden können.

In den Büchern kristallisiert sich Yennefer als Geralts wahre Seelenverwandte heraus. Habt ihr euch in den Spielen daran gehalten oder euch für Triss entschieden?