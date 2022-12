The Witcher 3: Das Next Gen-Update für Konsolen enthält 5 immens wichtige PC-Mods

Als CD Projekt RED zum ersten Mal das Next Gen-Update zum dritten Witcher zeigte, fiel häufig das Wort "Mods". Es war aber nicht ganz ersichtlich, in welchem Umfang Konsolenspieler*innen Modifikationen vornehmen können. Mittlerweile ist sicher, dass es keine eigene Mod-Seite oder einen Browser für Fan-Inhalte a la Fallout 4 und Skyrim geben wird.

Stattdessen sind 5 PC-Mods standardmäßig im Update enthalten, das am 14. Dezember für Xbox Series X|S, PS5 und PC erscheint. Die Auswahl kann sich wirklich sehen lassen, das Team hinter dem Rollenspiel hat einige der beliebtesten Fan-Kreationen herausgesucht und implementiert. Sie beseitigen nervige Fehler und verleihen dem Titel einen grafischen Boost.

Hier die Liste, zu deren Punkte ihr springen könnt:

Die fünf Mods der Konsolenversion in der Übersicht:

Mod #1 - The Witcher 3 HD Reworked Project

Die grafische Komplettüberholung ist mit über 5 Millionen Downloads auf dem populären Portal NexusMods die beliebteste Witcher 3-Modifikation. Wie der Name verrät, beinhaltet die HD-Überarbeitung hochauflösende Texturen, die die Spielwelt des mittlerweile sieben Jahre alten Titel weitaus realistischer erscheinen lassen und die Bildschärfe auf das Maximum bringen. Der Stil ist dabei dem Original nachempfunden, weshalb die Mod als essenzieller Bestandteil jeder Witcher 3-Installation auf dem PC gilt.

Außerdem hat die Person hinter der Mod die 3D-Modelle vieler Objekte aufgewertet, Holzbauten, Steinformationen oder auch Keramiktöpfe sehen also nicht mehr so kantig aus. Schaut euch hier zum Beispiel den Anker im Vergleich an:

Original HD Rework

Mod #2 - World Map Fixes

Karten von Spielwelten entsprechen nicht immer exakten Tatsachen. Ab und an werden Seen und Flüsse vergessen, mal verlaufen Gehwege ein bisschen anders als im Spiel selbst. Auch The Witcher 3 blieb davon nicht verschont, der Kartograf von CD Projekt RED konnte wohl während der Entwicklung nicht die aktuellsten Versionen von Velen, Skellige und Co. einsehen, weshalb sich Fehlerchen eingeschlichen haben. Die World Map Fixes-Mod beseitigt diese glücklicherweise, damit ihr euch bestens in der Fantasywelt orientieren könnt.

Mod #3 - Nitpicker’s Patch

Der Name der Mod ist ziemlich passend, da sie pingelig kleinste Fehler aufdeckt und beseitigt. Vorrangig geht es um visuelle Anpassungen bei 3D-Modellen, damit Schwerter nicht mehr durch ihre Scheiden clippen, Handschuhe in Rüstungen hineinragen oder Schilder abseits ihres Pfostens in der Luft schweben.

Einer dieser Fehler sind die Feuerschalen im Spiel, bei denen im Original die Flammen nach unten durch den Stahl brennen:

Mod #4 - FCR3

Hinter der kryptisch benannten Mod steckt ein erfahrener Gameplay-Designer, der an dem Rollenspiel und seinen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine gearbeitet hat. Beim Spielen sind ihm einige Aspekte aufgefallen, die er für seinen eigenen Playthrough geändert hat, da sie nicht mit der Lore der Reihe übereinstimmen, unrealistisch sind oder sich schlicht nicht gut anfühlen.

In der Folge hat er unter anderem die Charakterentwicklung verändert, damit sich neue Fähigkeiten kräftiger anfühlen, schwache Zauber und Mutationen verstärkt und die Kampffertigkeiten von Nebencharakteren gesteigert. Auch kann Geralt jetzt ohne den Einsatz eines Tranks im Dunkeln sehen – so wie es in der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski geschrieben steht.

Mod #5 - HD Monsters Reworked

Die zweite Modifikation, die sich mit den Texturen des Spiels beschäftigt. Dieses Mal sind die Monster an der Reihe, deren Charaktermodelle weitaus höher aufgelöst sind. Schuppen auf Drachen sind also schön rau, genau wie die ledrige Haut von Werwölfen und die stählernen Rüstungen der titelgebenden Wilden Jagd. Wie bei allen anderen Mods ist sichergestellt, dass der ursprüngliche Look beziehungsweise das Gefühl des Originals erhalten bleibt.

Hier könnt ihr euch die Next Gen-Version des Rollenspiel-Meisterwerks mit den aktivierten Mods in Bewegung anschauen:

10:52 Alle Verbesserungen des Next-Gen-Updates von Witcher 3: Wild Hunt in der Videoübersicht

Der Release naht

Nur noch ein paar Tage müssen wir auf das Update für die neue Konsolengeneration warten. Es sind nicht nur Grafik- und Gameplay-Verbesserungen enthalten, sondern auch neue Quests, die an die Erfolgsserie von Netflix, aus der Hauptdarsteller Henry Cavill vor kurzem ausgestiegen ist, angelehnt sind. Im Zuge dessen wird beispielsweise zum ersten Mal eine mysteriöse Tür des Spiels geöffnet.

Welche Modifikation würdet ihr an den Konsolenversionen vornehmen?