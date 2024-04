The Witcher 3: Schnell XP farmen – an diesen beiden Spots geht's am Schnellsten

In The Witcher 3 könnt ihr je nachdem, wie weit ihr seid, an anderen Spots XP farmen.

The Witcher 3: Wild Hunt ist nicht nur Open World sondern auch ein Action-RPG. Somit müsst ihr Geralt auch aufleveln, damit er mehr Skills erlernt. Wenn euch das aber zu langsam geht, dann könnten diese Tipps für Abhilfe sorgen.

Erfahrungspunkte schnell farmen – so geht's in The Witcher 3

In The Witcher 3 ändert sich das Farmen von Erfahrungspunkten je nachdem auf welchem Level ihr seid. Grundsätzlich gilt für beide Methoden, dass ihr das Level-Scaling der Gegner aktivieren solltet, um nicht nach und nach weniger XP zu bekommen. (via FragNart auf YouTube)

Low-Level-Farming bis ungefähr Level 15

Wenn ihr früh im Spiel das Gefühl habt, ihr seid zu schwach, dann solltet ihr soweit spielen, dass ihr Weißgarten verlassen habt und eine Armbrust besitzt. Dann geht ihr wie folgt vor:

Geht in den Westen von Ursten, eine Stadt südlich von Novigrad.

Sucht dort den Pier und nehmt ein Boot und schippert ein paar Meter raus.

Springt ins Wasser und rüstet eure Armbrust aus.

Nun sollten Unterwasser immer weiter "Ertrunkene" spawnen, die ihr mit einem Schuss tötet. Die besiegten Gegner spawnen unendlich neu und geben euch pro Tot knapp 6 XP. Mit dem automatischen Anvisieren könnt ihr diese auch noch schneller platt machen und müsst nicht extra zielen.

Dank Hanse-Basis-Farming kommt ihr schnell auf Level 100

Möchtet ihr zum Beispiel nachdem ihr die komplette Geschichte durch habt oder sogar in einem New Game Plus seid, noch Level 100 erreichen, dann geht das am schnellsten in der Blood & Wine-Erweiterung.

Dort gibt es nämlich die sogenannten Hanse-Basen. Diese könnt ihr, sofern ihr nicht die Generäle tötet, immer wieder abfarmen. Einer der besten Spots dafür ist Burg Mont Crane, die ihr in Toussaint findet.

Dort könnt ihr die Gegner immer wieder besiegen und neu spawnen lassen, indem vom Hof aus in einen kleinen unterirdischen Gang geht, bis ihr dort ein Portal findet. Wenn ihr dieses benutzt und dann durch dasselbe Portal wieder in die Burg zurückkehrt, sind die Gegner zurück und ihr könnt sie erneut besiegen.

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

XP-Farming ist gar nicht so nötig in The Witcher 3

Auch wenn das Farmen von Erfahrungspunkten in The Witcher 3 durchaus seinen Reiz hat, ist es nicht immer zu empfehlen. Denn das Spiel belohnt euch eigentlich immer mit genügend Erfahrungspunkten, wenn ihr einfach die Quests erledigt, was auch potentiell mehr Spaß macht, als immer den gleichen Spot abzufarmen.

Für diese Methoden gibt es die meisten XP in The Witcher 3:

Abschließen von Hauptquests, die auf eurem oder knapp über eurem Level sind.

abschließen von Nebenquests

abschließen von Hexeraufträgen

Monster-Nester und Banditenlager erledigen

Orte erkunden

Gwint spielen

Grundsätzlich gilt: Macht am Besten zunächst die Hauptstory und farmt Erfahrungspunkte nur dann, wenn ihr Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad habt. Denn The Witcher 3 belohnt euch eher, wenn ihr die Missionen mit dem vorgegebenen Level oder darunter erledigt.