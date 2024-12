The Witcher 4: CD Projekt bestätigt, dass auch Geralt wieder dabei ist

Geralt wird im neuen Witcher-Spiel wieder mit dabei sein, wenn auch wohl nicht mehr als Protagonist.

Auf den Game Awards letzte Woche hat es einige spannende Ankündigungen gegeben. Das Highlight für Witcher-Fans dürfte aber wohl der Enthüllungstrailer von The Witcher 4 gewesen sein, der eine brandneue Trilogie mitsamt neuer Protagonistin einläutet.

Gleichzeitig folgte die berechtigte Sorge der Fans um Geralt, den Protagonisten der Romanvorlage von Andrzej Sapkowski, der ersten drei Staffeln der Netflix-Serie, sowie den bisherigen Spielen.

Geralt kehrt in Witcher 4 zurück und wird wieder von Doug Cockle gesprochen

Diese Sorgen können wir direkt ausschlagen: Geralt wird auch in The Witcher 4 vorkommen, mitsamt seinem bisherigen Synchronsprecher in den Spielen, Doug Cockle. Das hat sogar einer der CEOs von CD Projekt RED, Michał Nowakowski, auf X höchstpersönlich bestätigt:

Welche Rolle Geralt in The Witcher 4 einnimmt und welchen Umfang diese hat, bleibt aber weiterhin unklar. Gegenüber IGN hat CD Projekt RED verraten, dass die Entwickler*innen das noch bewusst unter Verschluss halten möchten:

„Geralt wird im Spiel auftauchen, aber wir möchten seine genaue Rolle nicht spoilern. Ihr müsst jetzt warten, bis ihr mehr erfahrt.“

Die Nachricht, dass Geralts Synchronsprecher Doug Cockle ebenfalls zur Vertonung seiner Rolle zurückkehrt, dürfte nach dem Ärger besonders beruhigend sein, den er sich vor einiger Zeit mit CD Projekt RED eingehandelt hat. Cockle durfte nach den Ereignissen nämlich erstmal nicht mehr über seine Rolle im neuen Witcher-Spiel sprechen:

Was bisher über The Witcher 4 bekannt ist

Abseits des frisch erschienenen Enthüllungstrailers sind die Informationen zum kommenden Witcher-Spiel noch spärlich. Die Plattformen, für die der Nachfolger erscheint, sowie der mögliche Release-Zeitraum basieren noch auf Spekulationen. Allzu bald solltet ihr aber mit der Veröffentlichung nicht rechnen.

Es ist hingegen schon bekannt, dass die Entwickler*innen von CD Projekt RED nicht mehr mit der hauseigenen REDengine am neuen Spiel arbeiten, sondern auf die Unreal Engine 5 umgestiegen sind.

Mit dem Remake zum ersten Witcher-Spiel wird ein weiteres Spiel in der UE5 entwickelt. Das wird jedoch nicht von CD Projekt RED kommen, sondern vom Entwicklungsstudio Fool's Theory, das unter anderem für The Thaumaturge verantwortlich ist.