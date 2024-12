The Witcher 4: Geralt-Sprecher bekommt von CD Projekt auf den Deckel, weil er über möglichen Auftritt gesprochen hat

Hoppla, da hat sich der Geralt-Synchronsprecher etwas Ärger eingehandelt.

Der vierte Ableger der The Witcher-Spiele befindet sich seit einigen Wochen in der Full Scale Production, ist also aktuell der Hauptfokus von Entwickler CD Projekt Red. Trotzdem wissen wir noch gar nicht so viel über das RPG mit dem Codenamen Project Polaris – wie es aussieht, kennen wir sogar noch weniger Details, als wir bisher dachten.

Doug Cockle, die englische Stimme hinter Geralt, hatte nämlich bereits vor einigen Monaten mehr darüber verraten, wie groß die Rolle des bisherigen Protagonisten im nächsten Spiel ausfallen wird. Wie sich jetzt rausgestellt hat, hat er dafür nicht nur ordentlich Ärger bekommen. Er könnte auch noch daneben gelegen haben.

Synchronsprecher bekommt Ärger von CD Projekt Red, weil er über Geralt spricht

Konkret hatte Doug Cockle nämlich im August 2024 im Gespräch mit Fall Damage über Geralts Rolle in The Witcher 4 gesprochen. Dort hatte er einfach ausgeplaudert, dass Geralt zwar einen Auftritt im nächsten Teil bekommen solle, aber nicht der Fokus der Geschichte sei. Wie der Synchronsprecher aber ebenfalls angemerkt hatte, hatte er zu dem Zeitpunkt noch kein Skript zum Spiel gesehen.

Dabei hat es sich aber wohl gar nicht um vertrauliche Informationen gehandelt, wie sich jetzt herausgestellt hat. Der Synchronsprecher hatte nämlich kürzlich bei der MCM Comic Con in Birmingham einen Auftritt und dort noch einmal einiges klargestellt.

Demnach hat ihm Entwickler CD Projekt für seine Aussage nicht nur ordentlich auf die Finger gehauen, die Infos könnten auch falsch sein (via DualShockers):

"Ich habe online etwas [zu Geralts Auftritt] gesagt und dann habe ich mir eine Klatsche von CD Projekt geholt, weil ich nicht wusste, ob es stimmte. Ich hatte ein Gerücht als Grundlage. Ich dachte, ich hätte mitbekommen, wie jemand von CD Projekt gesägt hätte, dass Geralt in The Witcher 4 sein wird, aber nicht der Hauptcharakter ist. Jetzt weiß ich nicht, ob das stimmt, weil sie zurückgekommen sind und mir gesagt haben 'Wir haben noch nichts geteilt, sag gar nichts.' Die Wahrheit ist also, ich weiß nicht, wie es sein wird und mir wurde im Grunde gesagt: 'Wir haben noch niemandem etwas dazu gesagt, wie es werden wird, wir haben also keine Ahnung, woher du diese Info hast.'"

Diese Aussage lässt natürlich noch eine Menge Raum für Spekulationen offen. Gleichzeitig ist damit nicht mehr sicher, ob Geralt überhaupt einen Auftritt in the Witcher 4 bekommt – oder ob er nicht doch wieder die Hauptrolle einnimmt.

Eigentlich hatte seine Geschichte bereits mit dem Blood and Wine-DLC für The Witcher 3 einen befriedigenden Abschluss gefunden, technisch gesehen wäre die Tür für eine Rückkehr aber durchaus offen.

Daneben wird auch Ciri von vielen Fans als möglicher Hauptcharakter hoch gehandelt. Bestätigt ist offiziell bislang nichts, wir müssen also abwarten, bis CD Projekt Red weitere Infos teilt.

Würdet ihr lieber Geralt, Ciri oder einen komplett anderen Charakter im neuen Witcher-Spiel übernehmen?