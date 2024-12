CD Projekt über The Witcher 4: "Es wird besser und größer als Cyberpunk und The Witcher 3"

Wie Cyberpunk auf PS4 und Xbox One stellenweise aussah, hat selbst Geralt nicht vergessen.

Seit wenigen Tagen wissen wir, dass sich "The Witcher 4" in der nächsten Phase der Entwicklung befindet, der sogenannten Full Production, in der bei CD Projekt mit voller Kraft am neuen Hexer-Abenteuer gearbeitet wird.

In einem ausführlichen Interview mit der Seite Eurogamer hat sich unter anderem Co-CEO Michal Nowakowski geäußert und einige spannende Aussagen getroffen. Die interessantesten Passagen fassen wir für euch hier im Artikel zusammen.

Gründe für den Wechsel hin zur Unreal Engine

Ein großes Fokusthema im Interview mit Eurogamer ist der vollzogene Engine-Wechsel bei der Entwicklung künftiger Spiele. Titel wie "The Witcher 4" werden künftig nicht mehr in der hauseigenen REDengine entwickelt, sondern der Unreal-Engine von Epic.

Zweierlei Gründe führt CD Projekt für den Wechsel der Engine an:

Samt der Unreal Engine kann CD Projekt besser mehrere Projekte gleichzeitig entwickeln

entwickeln Die Partnerschaft mit Epic: Während man selber Open World-Spiele in der UE vorantreiben könne, dient Epic Games als Partner, um bei technischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. CD Projekt kann sich so besser auf andere Aspekte der Spieleentwicklung konzentrieren

Die Idee war also, dass wir die Technologie vorantreiben können und es uns endlich ermöglichen, dass alle technischen Mitarbeiter des Unternehmens gemeinsam an verschiedenen Projekten arbeiten, statt sich auf eine Technologie zu konzentrieren, die nur schwer zwischen anderen Projekten geteilt werden kann. - Charles Tremblay, Vice President of Technology bei CDPR

Viel mehr haben wir von "The Witcher 4" bislang noch nicht gesehen.

CD Projekt will Messlatte mit The Witcher 4 weiter nach oben schrauben

Im weiteren Verlauf des Interview-Artikels von Eurogamer werden überaus ambitionierte Aussagen von Michal Nowakowski geteilt, an denen sich CDPR künftig messen lassen muss. So soll The Witcher 4 die Messlatte für hauseigene Spiele erneut nach oben legen:

Und das nächste Spiel, das wir machen, wird nicht kleiner und nicht schlechter sein. Es wird also besser, größer, großartiger als The Witcher 3 , es wird besser als Cyberpunk. (...) Wir wollen nicht zurück. Auch wenn es einige 'schweißtreibende Momente' geben wird und vielleicht sogar ein paar schlimme Dinge passieren, denke ich dennoch, dass wir alles versuchen werden, um noch mehr zu erreichen als das, was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben. Die Technologie sollte also grundsätzlich kein Hindernis für uns sein. - Michal Nowakowski, Co-CEO bei CDPR

Neues Verfahren soll Launch-Katastrophe verhindern

Ein ebenfalls sehr interessanter Punkt wird von Charles Tremblay, Vice President of Technology bei CDPR, angesprochen. Dabei handelt es sich um ein neues Verfahren, das als Reaktion auf die teils desaströse Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 eingeführt wurde.

Im Kern geht es darum, der Vorproduktion mehr Zeit zu geben und regelmäßig zu überprüfen, ob die Technologie für einzelne Projekte bereit ist. Dabei wurde die Kommunikation über die weltweit verstreuten Studios von CD Projekt verbessert und gemeinsam mit allen Game Directors werden Empfehlungen an den Vorstand kommuniziert.

Nicht funktionierende Konsolen-Builds sind nicht weiter akzeptabel

Durch das neue Verfahren soll zudem sichergestellt werden, dass die technische Seite über alle Plattformen hinweg den eigenen Ansprüchen entspricht und sich nicht etwa Konsolen-Versionen auf einem technisch deutlich schlechteren Level befinden.

Dass Konsolen-Versionen erst super spät funktionieren, ist fortan nicht mehr akzeptabel und es ist Teil unseres Verfahrens. Daher prüfen wir direkt auf Konsolen und wissen so, auf welchem technischen Level sich alle Plattformen befinden. - Charles Tremblay, Vice President of Technology bei CDPR

Ein "Oh, die PC-Version ist in Ordnung, lasst uns weitermachen", soll es demnach künftig nicht mehr geben.

The Witcher 4 ist als Multiplatform-Release geplant

Darauf angesprochen, ob ein zeitversetzter Release wie beispielsweise bei Baldur's Gate 3, das zunächst auf PC, dann auf PS5 und zuletzt auf Xbox Series X/S erschien, nicht auch eine Möglichkeit wäre, um technische Probleme zu minimieren, gibt CDPR ebenfalls eine konkrete Aussage.

Das ist tatsächlich etwas, das wir besprochen haben, aber wir sind uns nicht hundertprozentig sicher. (...) Wie es aktuell aussieht, wird es zum Release nicht nur eine PC-Version (von The Witcher 4) geben. Ich glaube nicht, dass dies eine Strategie ist, die wir jetzt verfolgen wollen. - Charles Tremblay, Vice President of Technology bei CDPR

Zwar wird es laut Tremblay überspitzt formuliert sicher keinen Release auf 20 Plattformen geben, aktuell wird jedoch mit einem Multiplatform-Release geplant.

Die Zeit wird CD Projekt recht geben - oder nicht

Abschließend wollen wir an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass getroffene Aussagen beim jetzigen Kenntnisstand von The Witcher 4 mit der Spur Vorsicht genossen werden sollten. Bereits vor der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 hat sich CD Projekt überaus selbstbewusst und ambitioniert gezeigt – sogar kommuniziert, dass das Spiel auf der Last-Gen "überraschend gut" läuft.

Ob die neue Engine und auch neue Verfahren tatsächlich einen reibungslosen Release garantieren, wird die Zukunft zeigen.

Was sagt ihr zu den jüngsten Aussagen und glaubt ihr, dass CD Projekt aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat?