The Witcher 4 Tech-Demo gewährt uns einen ersten Blick auf das neue Setting - das ist Kovir

Ciri wird in The Witcher 4 Kovir bereisen.

Mit einer Tech-Demo hat CD Projekt Red auf dem Unreal Fest kein echtes Gameplay von The Witcher 4 gezeigt, uns aber trotzdem schon einen spannenden Einblick in das Rollenspiel gewährt. Damit meinen wir nicht nur die Features und Technologie, die in der Unreal Engine 5 stecken und auf die das Entwicklerteam für das Spiel setzt. Die Demo hat uns auch einen ersten Blick auf Kovir geliefert – die neue Region im RPG, die wir mit Geralt zuvor noch nicht bereisen konnten.

In diesem Artikel sprechen wir hauptsächlich über das neue Setting (und im Anschluss noch etwas über Ciri als Hauptcharakter). Unseren Gesamteindruck zur Tech-Demo findet ihr dagegen in diesem Artikel:

Für Ciri geht es in Witcher 4 hoch in den Norden nach Kovir

Erstmals in der The Witcher-Spielereihe verschlägt es uns in das nordwestliche Königreich Kovir. Das liegt in etwa auf der Höhe von Kaer Morhen. Entsprechend erinnerte die Landschaft auch etwas an die der Hexer-Festung.

Kovirs Natur wird von dichten Wäldern und Bergen dominiert, die reich an natürlichen Ressourcen sind. Es gibt viele Minen und ganze Dörfer drumherum, die von den Rohstoffen leben. Der Handel damit hat sich so bezahlt gemacht, dass Kovir sich zu einem unabhängigen und wirtschaftlich starken Reich entwickelt konnte.

In der großen und reichen Hafenstadt Lan Exeter, die in der Tech-Demo bereits in der Ferne angedeutet wurde, wird viel gehandelt. Mit ziemlicher Sicherheit wird sie ein zentraler Ort in The Witcher 4 werden.

Dort werden wir laut CD Projekt Red eher auf kühle und rational denkende Bewohner*innen treffen, die aufgrund ihrer Geschäfte den klaren Verstand ihren Gefühlen vorziehen. Das dürfte für so einige Reibereien zwischen Ciri und den Einheimischen sorgen.

In der Tech-Demo wird auch etwas Schnee gezeigt. Inwiefern The Witcher 4 auf ein Jahreszeitensystem setzt, können wir aktuell nur mutmaßen, aber sicher ist, dass wir im Norden auch durch den Schnee stapfen werden.

9:38 The Witcher 4: Erste Tech Demo gibt einen Vorgeschmack auf die neue Region

Autoplay

Bleibt es bei Kovir, oder werden wir noch andere Regionen bereisen?

Welche Regionen wir schließlich alle bereisen können, hat das Entwicklerteam noch nicht verraten. Wir können uns aber kaum vorstellen, dass es bei Kovir bleibt. Immerhin sind Hexer*innen viel unterwegs, was wir bereits bei Geralt miterlebt haben.

Allerdings ist es auch nicht gesagt, ob das Spiel das komplette Königreich abdeckt, oder nur Teile davon.

In den früheren Witcher-Spielen verschlug es Geralt unter anderem nach Novigrad (1), auf die Skellige-Inseln (2), nach Riverdell (3), Wyzima (4), La Valette (5) und Vergen (6).

Eine viel größere Welt als in The Witcher 3 sollten wir aber auch nicht erwarten. In einem Interview mit YouTuber und Podcaster SkillUp hat CD Projekt Red bereits verraten, dass sie auf "Qualität statt Quantität" setzen und eher eine Spielweltgröße wie in Teil 3 einplanen – wobei sich während der Entwicklung immer noch vielen ändern kann.

Was haltet ihr bisher von Kovir? Gefällt euch der erste Eindruck? Und was für Regionen würdet ihr euch noch wünschen?

Auf der nächsten Seite gehen wir noch einmal kurz darauf ein, wie anders sich Ciri im Gegensatz zu Geralt spielen wird.