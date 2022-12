The Witcher Blood Origin: Erster richtiger Trailer überrascht mit Comeback eines Fan-Lieblings

2:34 The Witcher: Blood Origin - Langer Trailer zum Prequel ist da und hält Überraschung bereit

The Witcher: Blood Origin wurde schon vor einer ganzen Weile angekündigt, aber erst jetzt gibt es einen richtigen Trailer. In dem ausführlichen Video sehen wir erstmals mehr von der Welt, in der das Netflix-Prequel spielt. Auch die wichtigsten Konflikte, Figuren und Story-Elemente werden vorgestellt. Das wirkt vielversprechend, und ein absolut überraschendes Wiedersehen enthält der Trailer auch noch.

The Witcher: Blood Origin zeigt sich im ersten Trailer

Das ist Blood Origin: Wie der Name schon andeutet, bekommen wir es hier mit der Vorgeschichte und Origin-Story zur Netflix-Serie The Witcher zu tun. Sie beruht lose auf den Hexer-Büchern, erzählt aber keine Geschichte rund um Geralt und Co. Stattdessen dreht sich die Miniserie sich darum, wie die Hexer überhaupt entstanden sind.

Darum geht's: The Witcher Blood Origin spielt 1.200 Jahre vor den Ereignissen der ersten The Witcher-Staffel, zur Hochzeit und Vorherrschaft der Elfen. Aber wie das so ist, trachtet ein finsteres Imperium nach mehr Macht und die Welt gerät aus den Fugen.

Das heißt in diesem Fall, dass die Grenzen zwischen den Reichen niedergerissen werden und in der sogenannten Verbindung der Sphären die Welt der Elfen mit der der Menschen und der der Monster kollidiert. Dabei entsteht nicht nur der erste Hexer, sondern die verschiedenen Wesen treffen ebenfalls aufeinander – mit vielen folgenschweren Konsequenzen.

Große Überraschung: Ganz am Ende des Trailers sehen wir zuerst eine Laute. Daraufhin ist die Rede von einem Barden und kurz darauf sehen wir dann auch schon den alten Bekannten. Die Rede ist hier natürlich von Rittersporn. Der wurde offenbar per Zeitreise eingeflogen.

Rittersporn (in der Serie Joey Batey), den auch die Spieler*innen der Videospiele kennen, hat sich im Verlauf der ersten beiden Staffeln von The Witcher zu einem echten Fan-Liebling entwickelt. Nicht nur die amüsante Beziehung zwischen ihm und dem Hexer Geralt (Henry Cavill – zumindest noch in Staffel 3) hat dazu beigetragen, sondern natürlich auch der mittlerweile schon zum Kult avancierte Song Toss a coin to your Witcher:

2 2 Mehr zum Thema Aufgehorcht: Toss a Coin to Your Witcher ist jetzt auf Spotify

Ebenfalls mit dabei sind:

Michelle Yeoh als Scían

Sophia Brown als Éile

Laurence O'Fuarain als Fjall

Mirren Mack als Prinzessin Merwyn

Lenny Henry als Sage Balor

Minnie Driver als Seancha´s

Francesca Mills als Meldof

Zach Wyatt als Syndril

Lizzie Annis als Zacaré

Huw Novelli als Bruder Tod

Den ersten kurzen Teaser zu The Witcher Blood Origin könnt ihr hier sehen:

1:13 The Witcher: Blood Origin - Netlix zeigt erste Szenen der neuen Serie

Wann kommt's? Am 25. Dezember. Dann wird das vierteilige Special-Event auf Netflix zum Streamen verfügbar sein. Wenn ihr wissen wollt, wann die dritte Staffel der Hauptserie The Witcher erscheint, verraten wir es euch ebenfalls: Season 3 soll im Sommer 2023 kommen.

Wie gefällt euch der Trailer? Was haltet ihr generell von der Aussicht auf ein The Witcher-Prequel?