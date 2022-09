The Witcher auf Netflix: Release von Blood Origin und Season 3 bekannt

Netflix hat während des Tudum-Festivals nicht nur den Release von 1899, der neuen Serie der DARK-Macher für den 17. November bestätigt, sondern auch bekanntgegeben, wann es mit The Witcher auf der Streaming-Plattform weitergeht. Bekannt ist jetzt unter anderem der grobe Release-Zeitraum von Season 3, aber auch der konkrete Release der Prequel-Serie Blood Origin.

3. Staffel von The Witcher kommt 2023

Wurde zunächst noch das kommende Frühjahr als Release-Zeitraum gehandelt, ist jetzt offiziell, dass Season 3 von The Witcher auf Netflix im Sommer 2023 an den Start geht:

So geht es mit der Handlung weiter: Bereits bekannt ist, dass Season 3 nahtlos an den Cliffhanger der letzten Episode anknüpft und sich die Buchvorlage "Die Zeit der Verachtung" thematisch zum Vorbild nimmt, zu der es jedoch wie bereits in Staffel 2 einige Abweichungen geben wird.

Weitere Informationen zur Handlung und zum Cast findet ihr in unserem Season 3-Hub:

Vorgeschichte Blood Origin startet an Weihnachten

Für mehr Unterhaltung aus dem Hexer-Universum auf Netflix müssen wir jedoch nicht bis 2023 warten. Die Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin wird am 25. Dezember 2022 starten:

Die Handlung von Blood Origin: Die Serie erzählt die Anfänge des The Witcher-Universums zu Zeiten des ersten Hexers, 1200 Jahre vor den Ereignissen rund um Geralt von Riva, Ciri und Yennefer. Der Cast an Schauspielerinnen und Schauspielern wurde von Netflix ebenfalls schon enthüllt.

The Witcher-Spiele: So geht es weiter

Laut Entwickler CD Projekt Red soll eine technisch verbesserte Complete Edition mit Raytracing und schnelleren Ladezeiten noch 2022 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, das wurde Anfang September erneut bestätigt.

Neue The Witcher-Saga kommt: Auch ist seit wenigen Monaten bekannt, dass aktuell an einer Fortsetzung zu The Witcher 3 gearbeitet wird, die nicht The Witcher 4 heißen soll und sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Alle Infos zum Release, den Plattformen und der möglichen Geschichte findet ihr in unserem Hub-Artikel, der fortlaufend mit neuen Informationen ergänzt wird.

Freut ihr euch schon auf The Witcher: Blood Origin und den Start von Season 3?