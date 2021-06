The Witcher-Con zeigt womöglich erstmals die PS5/Xbox Series X-Version von The Witcher 3

Bald findet die erste offizielle The Witcher-Con statt. Bei der Convention gibt es wohl eine ganze Menge Neuigkeiten zu sehen und Fans hoffen natürlich auf Material zur zweiten Staffel der Netflix-Serie. Im kurzen Teaser-Trailer für die The Witcher-Con wurden aber auch einige mysteriöse Top Secret-Bilder gezeigt, die verpixelt waren. Offenbar haben Fans mittlerweile schon herausgefunden, was das für Bilder sind und das lässt zumindest einige sehr spannende Rückschlüsse und Spekulationen zu.

Die 1. The Witcher-Con findet im Juli statt und hat sogar einen eigenen Trailer

The Witcher-Con angekündigt: Am 9. Juli findet die erste The Witcher-Con statt. Was genau dabei alles passiert, ist bislang noch unklar, aber ein erster kurzer Teaser-Trailer stimmt auf das Event ein und verspricht nicht nur News und Enthüllungen, sondern auch ein paar Überraschungen.

Link zum Twitter-Inhalt

So könnt ihr teilnehmen: Die The Witcher-Con findet ausschließlich digital statt. Ihr könnt das Event live verfolgen, und zwar entweder auf Netflix oder auf Twitch und YouTube. Einen kleinen Spoiler verrät die offizielle WitcherCon-Seite bereits im Vorfeld: Ein neues The Witcher-Spiel soll definitiv nicht angekündigt werden.

Was verbirgt sich hinter den verpixelten Top Secret-Bildern aus dem WitcherCon-Trailer?

Fans glauben es zu wissen: Die verpixelten Bilder scheinen Szenen aus The Witcher 3 zu sein. Einmal sehen wir da offenbar Geralts Kampf gegen einen Bies aka Unhold. Das andere Bild dürfte die Begegnung des Hexers mit einer Bruxa zeigen. Hier könnt ihr euch beides ansehen.

Link zum Twitter-Inhalt

Hundertprozentig fest steht es natürlich nicht, dass die beiden verpixelten Bilder ohne Pixel diese beiden Szenen zeigen würden. Es erscheint aber ziemlich wahrscheinlich und würde durchaus passen.

Das könnte es bedeuten: Jetzt wird natürlich gerätselt, was es damit auf sich hat und warum diese Bilder so geheim sein sollten. Viele Fans vermuten in den Kommentaren, dass es sich dabei um einen Hinweis darauf handelt, dass bei der Witcher-Con erstmals die aufgehübschte Enhanced Edition von The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S gezeigt werden könnte.

Denkbar wäre aber natürlich auch, dass es sich dabei um Szenen aus der zweiten Staffel der Netflix-Serie handelt. Womöglich greift die genau diese Begegnungen aus dem Spiel auf und verfilmt sie. Genaueres werden wir wohl spätestens erfahren, wenn es soweit ist und die Witcher-Con am 9. Juli stattfindet.

Was steckt eurer Meinung nach hinter diesen geheimen Pixel-Bildern? Worauf hofft ihr am meisten?